Ректор Горного и спикер ЗакСа возглавят петербургский штаб Путина

Самый богатый петербургский ректор Владимир Литвиненко назначен председателем штаба Владимира Путина в Петербурге, его заместителем стал спикер регионального парламента Вячеслав Макаров. Эту информацию сообщил «Фонтанке» 18 января пресс-секретарь Горного университета Сергей Чернядьев и подтвердили несколько источников в Мариинском дворце.

По словам Чернядьева, 19 января глава предвыборного штаба Путина в Петербурге, ректор Горного Владимир Литвиненко и его заместитель, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров дадут пресс-конференцию, на которой ответят на вопросы, связанные с работой штаба.

Встреча с журналистами пройдет в Горном университете, тогда как официальный адрес штаба обозначен на федеральном сайте — Красногвардейская пл., д. 3, лит Е.

В числе участников не заявлено других сопредседателей штаба, о которых ранее объявили в Петербурге: руководителя общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Василия Волобуева, 18-летней студентки Санкт-Петербургского государственного университета Анны Шурановой, гендиректора ПАО «Силовые машины» Юрия Петрени. Как уточнил Чернядьев, их пригласили, но пока нет уверенности, что они будут участвовать в мероприятии.

Таким образом, можно сделать вывод, что, в отличие от других региональных штабов Путина, где сопредседатели равны, в Северной столице один из руководителей будет иметь больший вес и полномочия.

Отметим, что еще накануне юрист регионального штаба Дмитрий Карасев озвучивал другие фамилии сопредседателей: среди них не было ректора Горного Литвиненко. Спустя несколько часов источники «Фонтанки» в Смольном заявили, что решение о сопредседателях было изменено.

Добавим, что, согласно тенденции, заданной федеральным штабом, региональные выборные отделения возглавляют три-четыре сопредседателя, в числе которых — врачи, студенты, директора предприятий.

Информация о назначении председателем Литвиненко стала неожиданностью для собеседников «Фонтанки» в Смольном.

Владимир Литвиненко – акционер «Фосагро», ректор Горного университета, где Владимир Путин в конце 1990-х защитил под его руководством диссертацию. Литвиненко руководил предвыборными кампаниями Путина в Санкт-Петербурге в 2000, 2004 и 2012 годах.