В Автово 11 домов ждут тепла

Из-за дефекта на трубопроводе в Кировском районе Петербурга тепло в дома 18 января поступает в ограниченном режиме. «Теплосеть» обещает закончить ремонт к утру.

Как сообщили «Фонтанке» в компании, в десять часов утра во время планового объезда бригада обнаружила парение возле дома №20 по Кронштадтской улице. Чтобы избежать прорыва, к ремонту трубы диаметром 800 мм приступили сразу. В зону работ попали 11 жилых домов, отопление в которых ограничили. Горячая вода в квартиры поступает без перебоев, уточнили в «Теплосети Санкт-Петербурга». К 10 утра 19 января ремонтные работы обещают закончить.

Теплоэнергетики напоминают, что в случае парения или вытекания горячей воды необходимо немедленно покинуть место происшествия и не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам.