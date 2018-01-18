Сосновку зачищают от опасных деревьев

В парке Выборгского района Петербурга вырубают деревья. Местные жители волнуются, что приговор выносят без разбору. Смольный заверяет, что свой диагноз есть у каждого растения, а к весне зелени в парке будет в разы больше.

Как сообщили 18 января в «Зелёной коалиции Петербурга», работы в парке Сосновка продолжаются уже не первый день – рабочие вырубают по нескольку деревьев и сразу увозят стволы. Спиливают по просеке вдоль проспекта Тореза, но кандидаты на вырубку есть и в других частях парка. На каждом – красная метка. Местные жители насчитали около трех десятков и обеспокоились размахом. Деревья, по их словам, выглядят здоровыми, а спилы – чистыми.

В комитете по благоустройству «Фонтанке» рассказали, что рубка санитарная: в Сосновке избавляются от сухостоя и «заболевших» насаждений. В порубочном билете, который выдан 25 декабря прошлого года, указаны 6 сосен и 29 берез. Все они либо практически полностью сухие, либо поражены стволовой гнилью. В обоих случаях такие деревья не только выглядят неэстетично, но и могут быть опасны, особенно при сильных ветрах летом. Убирают их традиционно зимой, чтобы не повредить техникой газон и цветы. Следы болезни на первый взгляд могут быть и незаметны, но, как заверили в комитете, здоровые деревья никто в здравом уме на утилизацию отправлять не будет.

Без зеленых насаждений парк не оставят. Уже к весне собираются высадить полторы сотни деревьев, а за год в Сосновке обещают 400 новых сосен и кленов.