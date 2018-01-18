В Саратовской области пожар на нефтепроводе, огонь перекинулся на жилые дома

В районе села Красноармейское Энгельсского района Саратовской области произошел прорыв магистрального нефтепровода с возгоранием.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию «Транснефть». На место происшествия выехали экстренные службы, информации о пострадавших и жертвах нет. Очевидцы сообщают, что пожар от горящей нефти перекинулся на жилые дома. В «Транснефти» подтвердили «Интерфаксу», что остановили прокачку нефти по трубопроводу Куйбышевск – Тихорецк. Пресс-секретарь компании Игорь Демин уточнил агентству: «Причину установить сложно из-за начавшегося пожара. Ориентировочно вышло 900 куб. м нефти, которая разлилась в длину на 1,5 км. Из-за бросового огня произошло возгорание. В результате загорелось 2 дома». Проводится эвакуация жителей.