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18.01.2018 18:02

SMART- ингредиенты для гурманов

Из телевизора, интернета, радио на человека валится целый шквал всякого рода «смартов». Гаджеты — «смарт». Автомобили — «смарт». Инженерные и технологические решения — тоже «смарт». Однако не все «смарты» одинаково полезны*
SMART- ингредиенты для гурманов
LEGENDA Intelligent Development

Понятие «смарт» давно укоренилось и в нашем лексиконе, и в сознании как нечто инновационное, технологичное, удобное и функциональное. Но это не всегда так. Яркий пример — сфера недвижимости, где понятие smart‐планировок и smart‐квартир всегда ассоциировалось только с одной компанией — LEGENDA Intelligent Development.

SMART**-ИНГРЕДИЕНТ №1. МАСТЕР-СПАЛЬНЯ

Мастер‐спальня (от англ. Masterbedroom) или мастер‐зона — вполне привычное понятие и явление для европейца или американца. Особенно популярно такое планировочное решение в проектах частных домов, где у членов семьи есть не просто свои комнаты, а целые обособленные зоны в доме. В России иногда это называют «родительское крыло», «детское крыло», «гостевое крыло» и т.п.

Такое объединение вполне понятно и обоснованно.

Родителям нужно свое приватное пространство. В нем они, не беспокоя других членов семьи и не бегая через всю квартиру, могут переодеться, принять ванну, посмотреть телевизор и спокойно уснуть. Утром, – не беспокоя домочадцев, собраться на работу. Особенно комфортно — когда мастер‐спальня и, например, детское крыло, находятся в противоположных частях квартиры, условно разделенные гостевой зоной — кухней‐гостиной. Тогда личное пространство всех членов семьи надежно обеспечивается таким smart‐зонированием.

  • В LEGENDA продумывают все возможные потребности будущих жителей. В ассортименте есть планировки, где мастер‐спальня родителей граничит с детской комнатой — на случай, если ребенок еще маленький, и родителям хотелось бы для собственного спокойствия быть к нему ближе. 
  • Есть и варианты, где мастер‐спальня и спальни других членов семьи удалены друг от друга и разделены общими зонами – столовой и гостиной. Это идеально в случае, если ребенок уже взрослый, у него своя жизнь, своя потребность в личном пространстве. Также такое зонирование очень удобно, если в одной квартире проживают члены семьи разных поколений, например, пожилые родственники или няня ребенка.

LEGENDA Intelligent Development

 

SMART-ИНГРЕДИЕНТ #2. КРУГОВАЯ ПЛАНИРОВКА КВАРТИРЫ

Планировочное решение квартиры с одной спальней площадью 45-47 кв. м, которую окружают остальные функциональные зоны. Такое расположение комнат создает впечатление очень просторной квартиры, а главное — оригинальной и модной, как ее характеризуют сами клиенты.

При круговой планировке появляется место для размещения дополнительных зон в самых неожиданных местах. Например, библиотеки в холле, на пути из гостиной в спальню.

Еще один эффект такой квартиры — ощущение, что сразу попадаешь не в прихожую, а в большую жилую зону: слева библиотека, прямо — зона гостиной, заканчивающаяся огромным окном. Куда не кинешь взгляд — внимание ни во что не упирается, а как бы перетекает из одной зоны в другую. В рамках небольшой площади хозяин квартиры получает целых 6 функциональных зон:

Кухню с окном над рабочей поверхностью.

Гостиную.

Спальню с рабочим местом у окна.

Большую ванную комнату.

Холл с возможностью размещения библиотеки или небольшой картинной галереи.

Гардероб.

LEGENDA Intelligent Development
LEGENDA Intelligent Development

В одном из вариантов этой планировки – два окна в кухне‐гостиной, одно из которых освещает столовую зону, а второе — расположено в рабочей зоне кухни. Это еще одна «американская» мечта модных хозяек — готовить и наслаждаться видами города. В квартиры с круговым зонированием влюбляются с первого взгляда молодые и современные покупатели, любящие эксперимент и не чуждые эгоистическому желанию удивить своей оригинальностью друзей и знакомых.

LEGENDA Intelligent Development
LEGENDA Intelligent Development

SMART-ИНГРЕДИЕНТ #3. ПРАЧЕЧНАЯ

Задумайтесь, сколько места вы сэкономили бы в ванной комнате, если бы там не громоздилась стиральная машина, не хранились полотенца и не стояли бутылки с бытовой химией! Если есть прачечная, то ванная сразу становится только ванной комнатой, то есть просторным местом, где можно комфортно насладиться водными процедурами и ритуалом ухода за собой.

А вот стиральная, сушильная машины, а также полки или шкафчик для полотенец или бытовой химии, чистых, но пока не глаженых, вещей, хранения гладильной доски — всему этому место именно в прачечной. И она есть в целой линейке планировок квартир с двумя и тремя спальнями.

LEGENDA Intelligent Development
LEGENDA Intelligent Development

В smart-объектах LEGENDA более двух десятков ингредиентов. До следующих рецептов.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

*На правах рекламы

**Умный

 


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