«Варшавянка» протекла на 100 млн

Десятину миллиардного контракта Минобороны на обустройство подводного флота ищут в карманах Адмиралтейских верфей. Начальник инженерного центра предприятия уже арестован, но полиция идет выше.

Октябрьский суд Петербурга вечером 18 января отправил в следственный изолятор представителя Адмиралтейских верфей Глеба Емельченкова по делу о мошенническом хищении 100 млн рублей при создании электронных макетов грозы американцев – подлодки проекта «Варшавянка», названной «Черной дырой» за способность подкрадываться незаметно. Экономия на современных способах ремонта гордости отечественного ВМФ не мешает верфям предлагать ноу-хау миру.

О задержании заместителя главного инженера Адмиралтейских верфей Глеба Емельченкова, он же начальник инженерного центра завода, и бывшего генерального директора компании, выполнявшей миллиардный гособоронзаказ, стало известно утром 18 января. Следствие полагает, что похищены сто миллионов на реализации амбициозного проекта 636 «Варшавянка».

Создавать уникальные трехмерные модели подводных лодок (они нужны для современного ремонта) выпала честь петербургской компании «Новит Про». Корабли собирают Адмиралтейские верфи, поэтому фирма и завод действовали в плотной связке.

Военные оговорили бюджет в 300 млн. Но подобные работы в России выполнялись впервые, и руководители «Новит Про», в частности финансовый директор Валерий Пшеничный, настояли на том, что услуга недооценена. Разработка цифровых моделей в результате переговоров с военным представительством Минобороны подорожала почти в три раза – до 820 млн рублей. Новую сумму бизнесмены согласовали с Глебом Емельченковым и топ-менеджментом завода.

По версии следствия, со стороны верфей пообещали беспроблемную приёмку работ и подпись на фиктивных документах, которые объяснили бы кратный рост цены.

На аукцион в декабре 2015 года вышел единственный участник, «Новит Про». Заказчиком работ выступил 51-й Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта (принадлежит Министерству обороны). За три дня до нового года стороны подписали договор на 967 млн рублей.

В 2016-м Минобороны перевело 400 млн, четвертую часть которых, как полагает следствие, похитили Пшеничный и Емельченков.

Бизнесмен спешно оставил пост финансового директора. Судя по нескромному автопарку из Porsche и BMW и счетам в заграничных банках, он не бедствует.

Глеб Емельченков не стал увольняться. До последнего времени он выступал с лекцией об Адмиралтейских верфях в Центральном военно-морском музее Объединённой судостроительной корпорации.

Проект «Новит Про» по созданию моделей подлодок, видимо, признан успешным. Емельченкову доверили выступить с докладом о ноу-хау на Международном военно-морском салоне-2017. В ноябре компания закончила работу по изготовлению цифровых макетов подлодок, а месяц назад следствие ГУ МВД возбудило уголовное дело. Действовали Емельченков и Пшеничный, как оно считает, в сговоре с «неустановленными лицами из числа руководителей и сотрудников» завода и компании.

В Объединенной судостроительной корпорации «Фонтанке» подтвердили, что на Адмиралтейских верфях работает полиция.

Емельченкова и Пшеничного задержали 16 января. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Вечером 18-го они арестованы Октябрьским судом.

Трехмерные модели создавались для ремонта подлодок проекта 636.3 «Варшавянка», построенных для Черноморского флота. Их назвали именами городов: «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Великий Новгород», «Краснодар», «Колпино».

Елена Ваганова,

«Фонтанка.ру»