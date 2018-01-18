Реанимация не отпустила в Кресты

Заочное оглашение приговора в Кировском суде разлучило депутата Нотяга и конвоиров, под стражу его не взяли. Приготовленное в СИЗО место по-прежнему пустует.

Трое суток назад судья Кировского суда, выйдя из совещательной комнаты, окинув зал взглядом и удостоверившись в отсутствии подсудимого Нотяга, зачитала трехлетний приговор за получение взятки 1,2 млн рублей и велела бывшего депутата взять под стражу в зале суда. Недоумение сменилось выдачей копий решения сотрудникам УФСИН и ГУ МВД, и те начали делить, кому ехать в больницу для ареста человека, прикованного к койке в реанимационной палате. К утру 21 января битва окончательно проиграна полицией.

В судный день, 18 января, Вячеслава Онуфриевича не покидало дурное предчувствие. Он предполагал, что прокуратура в прениях запросит немало, и был морально к этому готов.

После запроса восьми лет и 60 млн штрафа Нотягу был нанесен следующий удар.

«Оглашение приговора через полтора часа», – объявила судья Ирина Гнездилова и ушла в совещательную. К ее залу заказали конвой.

Очевидцы не замечали у Нотяга сумку, которую традиционно берут к приговору, – с личными вещами и предметами гигиены. Может, морально экс-депутат и был готов к жестокости прокурора, но быстрота правосудия довела давление Нотяга до 210, ему вызвали скорую. Медики, узнав о перенесенном инсульте, отказались бросать пациента.

«Ему нужны стационар и обследование, мы на себя ответственность не возьмем», – примерно так они заявили, погрузили фигуранта в карету и под сине-белые проблески поехали к городской больнице № 15 на Авангардной улице.

Стрелки часов неумолимо бежали, надежды на возвращение Нотяга таяли. Судье Гнездиловой доложили, что брать под стражу некого. Она приняла волевое решение: оглашать сейчас.

«Признать виновным… наказание три года лишения свободы… меру пресечения изменить… взять под стражу в зале суда немедленно… поместить в СИЗО-1», – судья подняла глаза. Может, верила, что Нотяг материализуется. Ведь с этой тростью, перстнем на пальце и пронзительным взглядом он дьявольски похож на Воланда. Публика недоуменно молчала.

Нотяг находился под домашним арестом, его контролировали сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. Они же и привезли бывшего депутата в суд.

Но домашний арест отменен, и должны были вступать сотрудники конвойного подразделения ГУ МВД.

Через три минуты, после серии растерянных звонков руководству, о патовой ситуации знали в УФСИН, полицейском главке, новых Крестах, больнице на Авангардной и тюремной больнице Гааза. Никто не знал, что делать. На Авангардной, как правило, арестантов более трех дней не держат и переводят в больницу Гааза. Но как тюремным врачам принять пациента, который до сих пор не закреплен ни за одним пенитенциарным учреждением города? А каково Крестам-2 получить постояльца, который и на свободе чувствует себя отвратительно? Сплошные риски и бюрократическая неопределенность.

Ирина Гнездилова оказалась мудрым арбитром. Она выдала копии приговора сотрудникам УФСИН и конвоирам ГУ МВД «для исполнения». Дескать, мальчики взрослые, сами разберетесь.

Разбирались, по данным «Фонтанки», на повышенных тонах. Пока Нотяга укладывали в реанимацию, шла вербальная и местами зубодробительная дискуссия.

К утру 21 января на Авангардной можно наблюдать результаты этой дискуссии. У палаты Нотяга выставлен пост охраны, часовые одеты в полицейскую форму.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»