Реанимация не отпустила в Кресты
Трое суток назад судья Кировского суда, выйдя из совещательной комнаты, окинув зал взглядом и удостоверившись в отсутствии подсудимого Нотяга, зачитала трехлетний приговор за получение взятки 1,2 млн рублей и велела бывшего депутата взять под стражу в зале суда. Недоумение сменилось выдачей копий решения сотрудникам УФСИН и ГУ МВД, и те начали делить, кому ехать в больницу для ареста человека, прикованного к койке в реанимационной палате. К утру 21 января битва окончательно проиграна полицией.
В судный день, 18 января, Вячеслава Онуфриевича не покидало дурное предчувствие. Он предполагал, что прокуратура в прениях запросит немало, и был морально к этому готов.
После запроса восьми лет и 60 млн штрафа Нотягу был нанесен следующий удар.
«Оглашение приговора через полтора часа», – объявила судья Ирина Гнездилова и ушла в совещательную. К ее залу заказали конвой.
Очевидцы не замечали у Нотяга сумку, которую традиционно берут к приговору, – с личными вещами и предметами гигиены. Может, морально экс-депутат и был готов к жестокости прокурора, но быстрота правосудия довела давление Нотяга до 210, ему вызвали скорую. Медики, узнав о перенесенном инсульте, отказались бросать пациента.
«Ему нужны стационар и обследование, мы на себя ответственность не возьмем», – примерно так они заявили, погрузили фигуранта в карету и под сине-белые проблески поехали к городской больнице № 15 на Авангардной улице.
Стрелки часов неумолимо бежали, надежды на возвращение Нотяга таяли. Судье Гнездиловой доложили, что брать под стражу некого. Она приняла волевое решение: оглашать сейчас.
«Признать виновным… наказание три года лишения свободы… меру пресечения изменить… взять под стражу в зале суда немедленно… поместить в СИЗО-1», – судья подняла глаза. Может, верила, что Нотяг материализуется. Ведь с этой тростью, перстнем на пальце и пронзительным взглядом он дьявольски похож на Воланда. Публика недоуменно молчала.
Нотяг находился под домашним арестом, его контролировали сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. Они же и привезли бывшего депутата в суд.
Но домашний арест отменен, и должны были вступать сотрудники конвойного подразделения ГУ МВД.
Через три минуты, после серии растерянных звонков руководству, о патовой ситуации знали в УФСИН, полицейском главке, новых Крестах, больнице на Авангардной и тюремной больнице Гааза. Никто не знал, что делать. На Авангардной, как правило, арестантов более трех дней не держат и переводят в больницу Гааза. Но как тюремным врачам принять пациента, который до сих пор не закреплен ни за одним пенитенциарным учреждением города? А каково Крестам-2 получить постояльца, который и на свободе чувствует себя отвратительно? Сплошные риски и бюрократическая неопределенность.
Ирина Гнездилова оказалась мудрым арбитром. Она выдала копии приговора сотрудникам УФСИН и конвоирам ГУ МВД «для исполнения». Дескать, мальчики взрослые, сами разберетесь.
Разбирались, по данным «Фонтанки», на повышенных тонах. Пока Нотяга укладывали в реанимацию, шла вербальная и местами зубодробительная дискуссия.
К утру 21 января на Авангардной можно наблюдать результаты этой дискуссии. У палаты Нотяга выставлен пост охраны, часовые одеты в полицейскую форму.
Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»
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Справка:
Депутат Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Нотяг задержан в апреле 2016 года по обвинению в получении взятки 1,2 млн рублей. Деньги выдавал глава строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко за лояльность парламентария, который обещал не участвовать в мероприятиях жителей против застройки, «сливать» бизнесмену обращения общественников в ЗакС и визировать ответы у Глущенко. В июне 2016-го Нотяг перенес ишемический инсульт, его перевели под домашний арест. В суде депутат отрицал взятку, а получение денег объяснял щедростью Глущенко, который будто бы спонсировал предвыборную кампанию. Любовь к партии власти самим бизнесменом не подтверждена.
Тема «Взятки и депутаты ЗакСа» накануне, 19 января, подхвачена коллегой Нотяга по цеху. Светлане Нестеровой вменили получение почти 5 млн рублей. Выборам тоже нашлось место в этой истории.