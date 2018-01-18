Руки прочь от Дзюбы!

Отверженные Манчини зенитовцы Артем Дзюба, Олег Шатов, Михаил Кержаков и Александр Анюков провели первую тренировку с «Зенитом-2». «Фонтанка» посетила это мероприятие и с удивлением обнаружила вместо грусти почти что безудержное веселье.

Пока соцсети футбольного клуба «Зенит» беспощадно публиковали фотографии со сборов основной команды в теплом Дубае с солнцем, песком, слонами и пальмами, тем, кто еще недавно казался железобетонными игроками той самой основы, предстояла тренировка в минусовую температуру в Удельном парке с «Зенитом-2». Артем Дзюба, Олег Шатов, Михаил Кержаков и Александр Анюков оказались не нужны главному тренеру Роберто Манчини и переведены в «Зенит-2».

Почти у каждого своя легенда. Например, Дзюба якобы не совсем здоров: что-то с сердцем и сейчас ему ищут клинику в Европе для обследования. Сам Артем на днях через свой Инстаграм ловко опроверг эту версию. У Шатова микротравмы и игровые проблемы. Анюкову вроде предложен новый контракт, но он все равно не полетел с основой.

С ними должен был быть еще Иван Новосельцев, но, видимо, что-то пошло не так. Возможно, он уже на полпути, например, в Казань, где, как говорят, его с нетерпением ждет Курбан Бердыев. Тут не угадаешь.

Изгнанная четверка послушно вышла в 12:04 вместе молодежью из «Зенита-2» на свое поле – в ста метрах от базы основы. На большинстве шапки, натянутые чуть ли не до глаз, и поэтому в первое время идентифицировать через забор Дзюбу, Шатова, Кержакова и Анюкова было затруднительно. Первым нашелся Дзюба и то только благодаря своей выделяющейся в любой толпе фактуре.

Еще один герой дня – Константин Зырянов — суперветеран, до декабря 2017-го выступавший за «Зенит-2» в статусе играющего тренера. Лишь 27 декабря он был назначен главным тренером команды. Тренировка 18 января была для него первой в этом статусе, и, похоже, он к нему только привыкает. Пока игроки разминались, делали растяжку, Зырянов ходил по полю и скромно расставлял фишки. Процессом в основном рулил 36-летний Константин Лобов, также до декабря 2017-го числившийся игроком «Зенита-2».

В 12:05 игроки собрались вокруг тренеров и выслушали короткую установку. В 12.06 разделились на две группы. Первая надела красные манишки, вторая – желтые. Разошлись по противоположным углам поля и побежали по периметру. Так как пробегали они близко к забору, удалось разглядеть и остальных. Не нашелся, как мы уже говорили, только Новосельцев.

Шатов бежал в группе желтых манишек. Дзюба, Анюков и Кержаков – красных. Шатов, пробегая мимо журналистов, притаившихся за забором, только угрюмо смотрел в их сторону. Дзюба сразу повеселел, повернулся к Анюкову, что-то сказал, и все рассмеялись. Настоящая душа компании. На следующем круге кто-то из бегущих футболистов наигранно фальцетом пропищал: «Верим в Дзюбу, в Дзюбу верим!» Еще через круг этот же игрок уже нормальным голосом прокричал: «Верните Дзюбу, руки прочь от Дзюбы!» Все опять засмеялись. Позже выяснилось, что это шутит над коллегой по несчастью Михаил Кержаков.

Так бегали долго, больше 40 минут. В 12:47 прервались ненадолго, но только для того, чтобы в 12:51 побежать снова. Якобы больной Дзюба легко справился с пробежкой, постоянно держась во главе своей красной колонны. Пробежка окончательно завершилась в 13:11. Футболисты сходили на базу, поменяли кроссовки на бутсы и вышли на поле снова. В 13:15 они разбились на пары и начали перепасовку. Анюкову и Шатову, видимо, было скучно просто катать мяч, и они его перебрасывали друг другу короткими навесами. Вратари, включая Кержакова, тем временем занимались отдельно: Зырянов бил по мячу, а они ловили.

Последним упражнением стала чеканка мяча. Нужно было без осечек набить определенное количество раз (сколько именно мы, к сожалению, не расслышали). Если мяч срывался, упражнение повторялось сначала. Тут снова отличился Дзюба. Он, словно специально, максимально приблизился к забору и набивал мяч на радость журналистам, снимавшим его на телефоны трясущимися от холода руками. Через несколько минут мяч, до этого безупречно отскакивавший от бутсы, соскользнул и улетел в сторону. Дзюба посмотрел на журналистов и разочарованно прокричал: «250 раз набил, честно!» – «Так и напишем», – пообещали мы ему.

Лобов объявил об окончании тренировки, и большинство направились внутрь базы. Остался Шатов и еще несколько молодых.

«Олег, ну пойдем!» – звал его Дзюба, стоя у выхода с поля.

«Я оказался не таким техничным, как ты!» – прокричал ему в ответ Шатов и продолжил чеканку.

Дзюба плюнул и пошел внутрь. Через минуту он вышел с вещами, сел в черный, забрызганный грязью Porsche Cayenne, проехал 100 метров и свернул к базе основной команды. Шатов, добив мяч нужное количество раз, проследовал по тому же маршруту на своем Range Rover. Видимо, еще и переодеваться с молодежью для ребят это уж совсем слишком.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»