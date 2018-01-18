После танца полуголых курсантов в Ульяновске прокуратура требует наказать педагогов

Руководству Ульяновского института гражданской авиации поставили на вид поведение курсантов, которые выложили в Интернет клип-пародию на песню Satisfaction. Пороть студентов поздно, а вот наказывать упустивших их педагогов – в самый раз.

Как сообщили 18 января в Приволжской транспортной прокуратуре, в трусах, галстуках и фуражках под Benny Benassi танцевали первокурсники Ульяновского института гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева. Разместив ремейк в Сети, они прославили себя и ославили вуз, но поводов для отчисления нет. Комиссия от прокуратуры заключила, что никаких правил куражившиеся студенты не нарушили. Ни законом, ни уставом, ни правилами внутреннего распорядка танцевать в нижнем белье не запрещено.

Зато закон нарушили сотрудники института. Невоспитанность студентов разошлась с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальными правовыми актами.

«Ректору учебного заведения внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных лиц из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении ведомства. На очереди заключения ещё двух комиссий. Сильнее всего «отчислять и увольнять» участников и виновников «безобразного случая» хотела Росавиация.