На «Коле» полиция стережёт упавший на «путинском» пути грузовик

ДТП с «перевёртышем» спровоцировало возникновение 4-километровой пробки на Мурманском шоссе перед въездом в Санкт-Петербург.

Вечером 18 января столкнулись, по словам очевидцев, грузовик и легковая «БМВ». Грузовик опрокинулся набок.

Очевидцы заметили на месте аварии около 10 машин полиции и большую группу сотрудников, «охраняющих» грузовик. Вероятно, это связано с приездом Владимира Путина в музей «Прорыв» под Кировском. Сам президент добрался дотуда на вертолете, но многочисленные высокие гости пользовались именно Мурманским шоссе.

Подробности, фотографии и видео с места ДТП – на «Водителе Петербурга».