Проблемной «дочке» «Метростроя» добавили долгов по зарплате

Активный участник достройки Фрунзенского радиуса СМУ-11 «Метрострой» после уголовного дела о налогах получило от трудовой инспекции платежку на 76 млн рублей. Находящемуся под домашним арестом директору Андрею Морозову разрешили посещать совещания по метростроению. Теперь ему, видимо, придется идти в бухгалтерию.

Как сообщает 18 января Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге, после обращения безденежных сотрудников СМУ-11 назначена совместная с прокуратурой проверка.

«Выявлена задолженность по выплате работникам предприятия зарплаты более 76 млн рублей за сентябрь – декабрь 2017 года», – уточнили в инспекции.

Погашение задолженности поставлено на особый контроль.

Гендиректор Андрей Морозов содержится под домашним арестом по делу о неуплате налогов в сумме 719 млн рублей. 12 января на продлении меры пресечения топ-менеджер при поддержке прокуратуры выпросил у суда возможность посещать совещания по достройке Фрунзенского радиуса, надежды на запуск движения по которому к ЧМ-2018 стремительно тают. Учитывая еще одну напасть предприятия, на следующем продлении домашнего ареста в середине февраля Морозов может попросить еще одну командировку — в собственную бухгалтерию, чтобы Фрунзенский радиус не достраивали голодающие.