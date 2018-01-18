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18.01.2018 20:43

Мишке Паддингтону ищут защиты у Медведева

Кассовый фильм, продолжение приключений английского медвежонка Паддингтона, не вышел в российский прокат. Министр Мединский говорит, что кино – не место для эмоций, а отечественные ленты – в приоритете.
Мишке Паддингтону ищут защиты у Медведева
Светлана Холявчук/Интерпресс

В мировом прокате семейная комедия «Приключения Паддингтона-2» идет с 10 ноября прошлого года. Общие сборы на сегодняшний день составляют 14 млн долларов. В России кино ждали 18 января. По данным единой автоматизированной системы учета кинобилетов (ЕАИС), на фильм «Приключения Паддингтона-2» предварительно было продано билетов на 865 тысяч рублей. Принудительный перенос российской премьеры на 1 февраля кинопрокатчики назвали ручным управлением, убивающим частный бизнес.

Об отсрочке стало известно за сутки до премьеры: дистрибьютор фильма, компания «Voльga», разослала частным кинотеатрам письмо, где указал, что инициатором переноса стало Министерство культуры. Минкульт не ответил на запрос «Фонтанки» о том, кто принимает решения об отмене кинопремьер. Однако заместитель министра культуры Сергей Обрывалин на сайте ведомства заявил, что во всём виноват прокатчик фильма. «Компания «Voльga» была заранее проинформирована о дате начала проката картины «Приключения Паддингтона-2»  с 1 февраля 2018 года, – утверждает Сергей Обрывалин. – Прокатное удостоверение на указанный фильм выдано. Несмотря на это, была организована предварительная продажа билетов на даты сеансов, в которые фильм не мог быть показан ввиду отсутствия законных оснований, что является грубым нарушением действующего законодательства РФ».

В распоряжении «Фонтанки» есть копия письма из Минкульта за подписью г-на Обрывалина, адресованная гендиректору компании «Voльga», о переносе «Паддингтона» на 1 февраля. Письмо датировано 17 января 2018 года. Есть в распоряжении «Фонтанки» и прокатное удостоверение от Минкульта, на нем стоит дата выдачи – 29 декабря 2017 года, а днем начала проката – 1 февраля 2018 года. Но ещё днём 18 января в официальной единой автоматизированной системе учета кинобилетов (ЕАИС) датой проката «Паддингтона» стояло именно 18 января, причем номер прокатного удостоверения совпадает с тем, что указан в официальном документе.

скриншот с сайта ekinobilet.fond-kino.ru

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К вечеру 18 января в той же ЕАИС дата начала показа «Паддингтона» исчезла.

скриншот с сайта ekinobilet.fond-kino.ru

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В специализированном издании «Бюллетень кинопрокатчика» дата выхода фильма, 18 января, была опубликована в июне 2017 года. «Дата выхода в прокат была установлена ещё в начале минувшей осени, – утверждает генеральный директор киносети «Мираж Синема» Виктор Рудман. – Заблаговременно было сделано расписание. Шла предварительная продажа билетов. Мы узнали о переносе премьеры даже не за сутки, а всего за несколько часов».

Равнение на отечественное

По словам Виктора Рудмана, Минкульт написал прокатчику, что решение вызвано тем, что на 18 января выданы прокатные удостоверения другим фильмам. «Названия не приводятся, – говорит Виктор Рудман. – Да, 18-го числа стартует несколько фильмов, но все они не «блокбастеры». Это хорошие фильмы, которые будут собирать какую-то кассу, но она незначительна по сравнению с потенциалом «Паддингтон-2».

Ассоциация владельцев кинотеатров также подтвердила, что свое решение Минкульт мотивировал именно выходом другого фильма, дата проката которого совпала с «Паддингтоном», но его «имя» не было озвучено.

Сегодня министр Мединский сам аргументировал перенос проката приоритетом российского кино. «Каждое наше усилие, в том числе и перенос, разводка конкурентов, ведет к тому, что растут сборы всех, – цитируют главу Минкульта информагентства. – Яркий пример вам привожу – история с фильмами «Союз-7» и «Время первых». Сколько ругались друг с другом, сколько грязи было вылито, стрел выпущено в адрес Министерства культуры, а в итоге бестселлерами стали оба фильма, причем один лучше другого».

«При выходе в прокат таких фильмов, как «Время первых» и «Салют-7»,  выпуск одной из самых успешных картин 2017 года («Салют-7». – Прим. ред.) был перенесен на полгода позже», – напомнили в Ассоциации владельцев кинотеатров.

Олег Березин говорит, что отмена премьеры решением Минкульта меньше чем за сутки и перенос даты – это прецедент, но практика переноса дат выхода в прокат существует два года. «Это началось с фильма «А зори здесь тихие», когда «Дисней» заставили переносить на неделю раньше премьеру фильма «Мстители», – напомнил Олег Березин. – Они планировали выходить под праздники, 30 апреля. Их передвинули на неделю раньше. Правда, тогда это совпало с мировым релизом фильма. То, что произошло сейчас, – это продолжение практики расчистки площадки под российские премьеры».

Конкретные имена

Если смотреть российские премьеры, то 18 января в прокат выходят три картины: фэнтези-драма «Скиф», комедия «Карп отмороженный» и драма «Мешок без дна». Причем, судя по данным ресурса «КиноПоиск», самый активный кинопрокат у «Скифа», фильм идет в 48 кинотеатрах, у него чуть больше 600 сеансов. «Карпу» досталось 18 кинотеатров и 120 сеансов, а «Мешку» – всего 4 кинотеатра и чуть больше 20 сеансов.

«Аудитории того же русского фильма «Карп отмороженный» и фильма «Паддингтон-2» никак не пересекаются. Если вы пойдёте с ребёнком на «Паддингона» и обнаружите, что его нет в афише, то вы вряд ли пойдёте на «Карпа отмороженного», – рассуждает логически Олег Березин.

Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что перенос мирового уровня «Паддингтона» может автоматически продвинуть российский фильм про баскетбол «Движение вверх», стартовавший в России 28 декабря 2017 года. По данным ЕИАС, общие сборы по фильму за это время составили почти 2 млрд рублей. Фильм идет в 45 кинотеатрах, в общей сложности демонстрируется почти на 1000 сеансов. В понедельник, 15 января, кинотеатры получили от компании "Централ Партнершип Сейлз Хаус", дистрибьютора фильма «Движение вверх», письмо (есть в распоряжении «Фонтанки») с просьбой увеличить количество сеансов фильма.  

При этом Олег Березин пояснил, что продюсеры тех российских лент, которые выходят в прокат 18 января, не обращались в Минкульт с просьбами о «расчистке даты».

Россия постоит за себя сама

«Вы не просто грубо нарушаете правила рынка, но вырываете у детей изо рта конфету, вытаскиваете из рук подарок из-под елки, который ребенок не успел развернуть, – обратился на своей странице в Facebook к Минкульту известный кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. – Кстати, конечно же, «Паддингтон» обязан был выйти на новогодние каникулы, но его не пустили – ведь там очередные «Три богатыря» и до кучи еще некое «Чудо-юдо» отечественного производства».

При этом Антон Долин считает, что в большей мере страдают от подобных «резких движений» не прокатчики (знают, где работают) и даже не зрители (посмотрят в торрентах), а именно российское кино. «Вы ведете ребенка в кино на долгожданную сказку про говорящего медведя. Праздник! А кассир в кинотеатре разводит руками: «Медведя не завезли. Не хотите ли вместо него потных древних русичей, мутузящих друг друга палками и мечами? Нет? Может, тогда про баскетбол?» Представьте, какими глазами в этот момент на вас посмотрит ваш ребенок, – вопрошает Антон Долин. – Этими же глазами я смотрю на русскую киноиндустрию, встающую с воображаемых колен».

Кинопрокатчики тоже не могут понять, зачем в принципе нужны меры «административного воздействия» для продвижения отечественного кино, ведь его и так хорошо смотрит российский зритель. «Больше 25% сборов за 2017 год – это российское кино. Такого не было очень давно, – рассказал Олег Березин. – И эти средства кинотеатры собрали не благодаря тому, что административно чистили даты для отечественного кино, а просто потому, что выбрал зритель. Кинотеатры ставят в прокат то, что нравится людям». По данным Минкульта, общие сборы отечественных картин по итогам 2017 года составили рекордные 13 млрд рублей, что более чем в два раза превышает показатель 2011 года.

«Общие киносборы в России за пять лет выросли на 55%, сборы за российское кино – на 120%», – сообщил сегодня журналистам Владимир Мединский. После чего добавил у себя в твиттере: «Бедные кинотеатры. Плохое Минкультуры».

Олег Березин рассказал, что ответственный за кино в Минкульте сменился буквально на днях. «Вячеслав Тельнов ушёл в Госфильмофонд. Новая дама на посту куратора кино в Минкульте появилась только вчера. Но эти решения не её. В своё время сам министр культуры Владимир Мединский заявил, что будет курировать кино лично, – уточнил Олег Березин. – Возможно, вы помните, что когда-то за кино отвечал там Иван Демидов в статусе заместителя министра. После него Мединский заявил, что у него больше не будет заместителя по кино, а контролировать он всё будет сам. Пообщавшись с коллегами, могу сказать, что все уверены, что свежие новости про перенос премьер иностранных фильмов – это его личная инициатива».

Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, к руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

«Это изменит весь рынок, – прокомментировал ситуацию с «Паддингтоном» источник на рынке кино. – Дистрибьюторы не смогут запускать рекламу, кинотеатры не смогут открывать предварительные продажи, журналисты не смогут писать дату выхода в прокат. Надо будет писать: «гипотетическая дата выхода». Во всем мире на большие блокбастеры продажи открываются заранее. Эти продажи открывают кинотеатры, онлайн-ресурсы, не дистрибьютер. Все работают в рамках рынка».

Кроме того, Ассоциация призвала российские кинотеатры в ближайшую субботу, 20 января, принять участие во всероссийской акции «флэшмоб в связи с запретом министерством культуры выпуска с 18 января фильма «Приключения Паддингтона-2». Кинотеатрам предложено заявить на своих информресурсах «условный сеанс» фильма с 12:00 до 13:00 с обязательной припиской: «Показ фильма отменён Министерством культуры РФ». По замыслу авторов идеи, участники флэшмоба могут написать обращение в Минкульт на тему «не надо указывать, что нам смотреть в кинотеатрах», писать на рекламном картонном стенде с фильмом свои пожелания Паддингтону и министру культуры Владимиру Мединскому, а также коллективно петь песни про медведей. В Ассоциации владельцев кинотеатров надеются, что их призыв к премьер-министру Дмитрию Медведеву вмешаться в ситуацию будет услышан.

P.S. Вместе с фильмом «Приключения Паддингтона-2» Министерство культуры планировало перенести премьеру другой ленты – «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» от студии 20th Century Fox – с 25 января на 1 февраля. Однако после резонанса, возникшего вокруг медвежонка Паддингтона, стало известно, что Минкульт отказался от этих планов и «Бегущий в лабиринте» выйдет на экраны, как и планировалось, 25 января. В Ассоциации владельцев кинотеатров не сомневаются, что на отмену решения повлияла негативная общественная реакция.

Николай Нелюбин,
специально для «Фонтанки.ру»


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