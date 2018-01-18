В ночь на пятницу разведут Тучков мост

В ночь с 18 на 19 января будет проведена технологическая разводка Тучкова моста.

Как сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, график разводки следующий: с 02.00 до 02.55 и с 03.35 до 04.55. В остальном в настоящее время навигация в Петербурге остановлена. Разводить мосты по графику на Неве и Малой Неве не будут вплоть до 10 апреля 2018 года, в рукавах Невы – до 20 апреля. Производится разводка только для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в случае чрезвычайных ситуаций.

Уточнить информацию о режиме работы мостов можно на сайте СПб ГБУ «Мостотрест».