ЦИК предупредил о фальшивых приглашениях «на выборы Путина»

Центризбирком России предупредил о распространении в общественных местах и через Интернет фальшивых листовок о президентских выборах.

Внимание!

В подъездах, местах массового скопления людей и через интернет распространяются поддельные приглашения на выборы от имени Председателя ЦИК России Эллы Памфиловой. ЦИК России не имеет никакого отношения к этим материалам.

Будьте бдительны! pic.twitter.com/rdjjdWXoUb — ЦИК России (@CIKRussia) 18 января 2018 г.

В предупреждении, которое опубликовано 18 января в Twitter, говорится, что поддельные приглашения на выборы распространяются от имени главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой. Приглашают в них не просто на избирательные участки, а на «выборы Владимира Владимировича Путина». «ЦИК России не имеет никакого отношения к этим материалам. Будьте бдительны!» – уточняется в сообщении.