В 2017 году «Главстрой-СПб» сдал полмиллиона «квадратов»

Компания «Главстрой-СПб», входящая в группу «Базовый Элемент», в 2017 году сдал в срок более 500 тысяч кв. м недвижимости. В этом году девелопер планирует ввести более 300 тыс. кв. м недвижимости.

«Главстрой-СПб» за год ввел в эксплуатацию две очереди ЖК «Северная долина»: 9-ю и 10-ю, -площадью 340 тысяч кв. м, а также 2-ю и 3-ю очереди ЖК «Юнтолово» общей площадью чуть более 160 тысяч кв. м. Кроме того, за этот период были сданы школа, 2 детский сада и более 3-х км дорог в проектах «Северная долина» и «Юнтолово».

В портфеле «Главстроя-СПб» разрешения на строительство еще почти миллиона кв. м недвижимости. В 2018 компания продолжит строительство 4-й и начнет возведение 5-й очереди «Юнтолово». Их общая площадь 100 тысяч кв. м. В «Северной долине» будут строиться очереди с 11-й по 14-ю площадью 490 тыс. кв. м.

«Главстрой-СПб» продолжит проектирование и строительство еще 11-ти социальных объектов. В частности, начнется возведение шестого детского сада и третьей школы в «Северной долине», в 19 квартале микрорайона. Еще шесть объектов находятся в стадии проектирования. Компания продолжит строить второй детский сад на 100 мест в ЖК «Юнтолово» и спроектирует вторую школу и еще один садик в рамках 6-й и 7-й очередей строительства.

Кроме того, в 2018 году продолжится проектирование и возведение новых дорог в ЖК «Северная долина». В частности, планируется завершить строительство улицы Заречной, которая обеспечит третий, дополнительный выезд на проспект Энгельса. Протяженность дороги составит 1,1 км.

Новым направлением для «Главстрой-СПб» станет разработка концепции тематического парка отдыха и развлечений площадью 10,8 га в одном из кварталов ЖК «Северная долина». Приступить к освоению «Долина парка» планируется в июле в 2018 года.

В 2017-м году были улучшены стандарты отделки квартир. Помимо базовой и улучшенной отделки, покупатели могут купить недвижимость с уже установленной кухней со встроенной бытовой техникой.

Район "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

ЖК «Юнтолово» - застройщик ООО "Главстрой-СПб", разрешение на строительство проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/

Справка о компании «Главстрой-СПб»