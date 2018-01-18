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18.01.2018 17:21

В 2017 году «Главстрой-СПб» сдал полмиллиона «квадратов»

В 2017 году «Главстрой-СПб» сдал полмиллиона «квадратов»
«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой-СПб», входящая в группу «Базовый Элемент», в 2017 году сдал в срок более 500 тысяч кв. м недвижимости. В этом году девелопер планирует ввести более 300 тыс. кв. м недвижимости.

«Главстрой-СПб» за год ввел в эксплуатацию две очереди ЖК «Северная долина»: 9-ю и 10-ю, -площадью 340 тысяч кв. м, а также  2-ю и 3-ю очереди ЖК «Юнтолово» общей площадью чуть более 160 тысяч кв. м. Кроме того, за этот период были сданы школа, 2 детский сада и более 3-х км дорог в проектах «Северная долина» и «Юнтолово». 

В портфеле «Главстроя-СПб» разрешения на строительство еще почти миллиона кв. м недвижимости. В 2018 компания продолжит строительство 4-й и начнет возведение 5-й очереди «Юнтолово». Их общая площадь 100 тысяч кв. м. В «Северной долине» будут строиться очереди с 11-й по 14-ю площадью 490 тыс. кв. м. 

«Главстрой-СПб» продолжит проектирование и строительство еще 11-ти социальных объектов. В частности, начнется возведение шестого детского сада и третьей школы в «Северной долине», в 19 квартале микрорайона. Еще шесть объектов находятся в стадии проектирования. Компания продолжит строить второй детский сад на 100 мест в ЖК «Юнтолово» и спроектирует вторую школу и еще один садик в рамках 6-й и 7-й очередей строительства.

Кроме того, в 2018 году продолжится проектирование и возведение новых дорог в ЖК «Северная долина». В частности, планируется завершить строительство улицы Заречной, которая обеспечит третий, дополнительный выезд на проспект Энгельса. Протяженность дороги составит 1,1 км.

Новым направлением для «Главстрой-СПб» станет разработка концепции тематического парка отдыха и развлечений площадью 10,8 га в одном из кварталов ЖК «Северная долина». Приступить к освоению «Долина парка» планируется в июле в 2018 года.

В 2017-м году были улучшены стандарты отделки квартир. Помимо базовой и улучшенной отделки, покупатели могут купить недвижимость с уже установленной кухней со встроенной бытовой техникой.

Район "Северная долина" -  застройщик ООО "Главстрой-СПб",  проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/

ЖК «Юнтолово» -  застройщик ООО "Главстрой-СПб", разрешение на строительство проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/

Справка о компании «Главстрой-СПб»

 


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«Группа ЛСР» достроила масштабный комплекс «София» в Петербурге
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Оксман В.Г., Президент ГК УНИСТО Петросталь
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Группа компаний «УНИСТО Петросталь» в 2017 году ввела в эксплуатацию 86,9 тыс. кв. м жилья. Это на 20% больше показателей 2016 года. Продажи составили около 42 тыс. кв. м жилья. Цены на квартиры в среднем поднялись на 5,6%.
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