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18.01.2018 17:04

«Пассажиравтотранс» вслед за ГЭТ отменил конкурс на установку Wi-Fi

«Пассажиравтотранс» отменил конкурс на создание сети беспроводного доступа в Интернет на 700 городских автобусах. Ранее то же самое сделал «Горэлектротранс». 

Информация об отмене закупки по решению заказчика опубликована на сайте госзаказа 18 января. Сам конкурс был объявлен 19 декабря при стартовой цене 66 млн рублей. Предполагалось, что подрядчик должен будет к 1 марта обеспечить доступ к сети в 200 автобусах, к 1 мая — уже в 700. Требуемая скорость — 1 мегабит в секунду «в зоне покрытия 3G/4G-сетей при одновременном использовании 20 клиентскими устройствами». 

На следующий день выяснилось, что аналогичное оборудование установит в своих автобусах «Третий парк», причем по рекламной модели, которая не потребует от него никаких затрат. После этого городские перевозчики начали отменять свои конкурсы, которые предполагали сервисную модель и, как следствие, расходы на десятки миллионов. 16 января это сделал «Горэлектротранс». В предприятии пояснили, что изучают возможность снижения расходов не в ущерб качеству услуги. 18 января его примеру последовал «Пассажиравтотранс». 

Как пояснили в пресс-службе предприятия, там получили предложение от ООО «ФРИ СИТИ» реализовать проект  по внедрению Wi-Fi в автобусах на инвестиционных условиях. «Поскольку мы заинтересованы в том, чтобы реализовать проект при минимальных затратах, мы отменили аукцион. С понедельника мы начнем тестирование технологии в автобусах маршрутов № 39 и № 39Э, следующих в Пулково. Тестирование  качества услуги продлится месяц. Итоги тестирования будут направлены в Комитет по транспорту для принятия дальнейших решений», – добавили в компании. Напомним, именно «ФРИ СИТИ» будет поставлять оборудование для автобусов «Третьего парка».

Отдельное требование во всех конкурсах относится к синхронизации системы с аналогичными сетями в метрополитене. Ранее на всех линиях подземки был запущен Wi-Fi, инвестор «Максима Телеком» потратил на это 1,3 млрд рублей. В октябре компания и комитет по транспорту заключили соглашение о стратегическом партнерстве по формированию единого городского Wi-Fi-пространства, где все сети имеют общую систему идентификации и авторизации.

 

 

Справка:

В парке ГУП «Пассажиравтотранс» 1900 автобусов, оно обслуживает 150 городских и пригородных маршрутов. По итогам прошлого года выручка составила 11,7 млрд рублей, прибыль 240 млн. Общий размер бюджетных субсидий на 2018 год установлен на уровне в 7,9 млрд рублей.


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