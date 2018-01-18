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18.01.2018 16:47

ФАС хочет контролировать создание унитарных предприятий

Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект, по которому для создания  унитарных предприятий необходимо будет получать разрешение ведомства. Ранее именно ФАС ограничила закупки петербургской администрации у подведомственных ГУПов. 

О планах ведомства рассказал в своей колонке для РБК глава ФАС по Петербургу Вадим Владимиров. Он обещает, что получить согласование службы на создание государственных или муниципальных унитарных предприятий будет непросто. По мнению Владимирова, именно исключительные полномочия таких компаний оказывают самое негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках. При этом он обеспокоен практикой реформирования ГУПов в городские казенные и бюджетные учреждения, чтобы уйти от требований конкурсных закупок. 

ФАС с 2011 года пыталась отменить статью 7-1 городского закона «О государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга…», позволяющую без объявления конкурса заключать контракт с единственным поставщиком в ряде сфер бизнеса и общественной жизни. Соответствующий законопроект вносили в Законодательное собрание, но не приняли.  В 2016-м ЗакС на 3 года снова заключил контракт на 439 млн рублей с государственным автопредприятием «Смольнинское». После этого активисты организации «Трансперенси Интернешнл» пожаловались антимонопольщикам, а в июне 2017-го горсуд Санкт-Петербурга удовлетворил требования теруправления ФАС и обязал Законодательное собрание и губернатора отменить статью 7-1. Глава города Георгий Полтавченко обжаловал это решение. В октябре уже Верховный суд признал статью недействующей. На тот момент в подведомственности петербургских комитетов, служб и управлений находились 43 ГУПа. По мартовской оценке  «Трансперенси Интернешнл – Россия», городские унитарные предприятия и учреждения без конкурсов заключили с органами власти контрактов на 2,7 млрд рублей. Ущерб от такой процедуры может составлять порядка 200 млн.


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