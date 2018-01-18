Крещенские купели на карте Петербурга

«Фонтанка» нанесла на карту точные адреса и режим работы мест, где можно окунуться на Крещение в Санкт-Петербурге в 2018 году.

В ГУ МЧС по Петербургу всех желающих окунуться в православный праздник предупреждают, что опасно пытаться заходить в воду вне обозначенных мест. Это связано, среди прочего, и с тем, что ледовый покров на водоемах нестойкий, а на Неве ледостав еще не закончился. У специально оборудованных иорданей, которые указаны на карте, будут предприняты особые меры безопасности, а также установлены теплые шатры для переодевания.