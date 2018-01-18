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18.01.2018 16:37

В России создают опорный банк для гособоронзаказа

Минфин объявил о создании в России опорного банка для работы с гособоронзаказом. Им может стать санируемый «Глобэкс». С помощью отдельного банка правительство сможет отслеживать денежные потоки в ОПК и уберечь работающие с «оборонкой» кредитные учреждения от западных санкций.

«Принято решение о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Опорный банк будет являться основной кредитной организацией по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчетов с подрядчиками — оборонными предприятиями, а также их кредитование», – говорится в сообщении министерства от 18 января.

Как добавили в ведомстве, новый банк по своему размеру, разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка ОПК. В RNS отметили, что под это описание подпадает банк «Глобэкс», который имеет большую сеть отделений и с 2009 года находится на санации у ВЭБа. Ожидается, что в ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для его передачи в собственность Российской Федерации. 

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как петербургские судостроители, несмотря на санкции, активно заказывают импортные материалы и комплектующие. Сроки выросли вдвое, но достать необходимое помогают «вторые поставщики». Европейцев, отказывающихся от работы под угрозой контрмер, заменяют на конкурентов из Азиатско-Тихоокеанского региона.


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