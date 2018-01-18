Российских спортсменов на Олимпиаду оденут в серость

Производитель экипировки российской олимпийской сборной Zasport представил эскизы формы, в которой атлеты поедут в Пхенчхан. В соответствии с рекомендациями МОК, о России ничего не напоминает.

«Эскизы «нейтральной» формы были одобрены МОК, и согласно регламенту экипировка не может содержать символику Российской Федерации, логотип ОКР», – напомнила компания в своем Instagram 18 января.

Основными цветами коллекции стали красный, белый и доминирующий серый. Синий полностью исключён, чтобы сочетания не складывались в привычный русскому глазу триколор. Спортсменов оденут в парки, куртки, футболки, свитшоты и тренировочные костюмы с логотипом Olympic Athlete from Russia (название страны всё так же незаметно).

Из-за запрета на флаг и герб больше всего тренировочные костюмы с лампасами напомнили пользователям модельный ряд известной компании. А также спортивную форму в советское время.

Международный Олимпийский комитет уже одобрил форму Zasport. Одевать спортсменов будут с 22 января по 7 февраля. Экипировочный центр расположен во флагманском магазине на Новом Арбате.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил Олимпийский комитет России от участия в зимней Олимпиаде-2018 из-за допинг-скандала, инициированного Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Не уличенные в употреблении допинга атлеты выступать могут, но к их внешнему виду МОК предъявил список требований.

Суть сводится к тому, чтобы максимально обезличить спортсменов: сделать их как можно незаметнее и лишить экипировку любого намека на национальность. Гимн и флаг также попали под запрет. После этого производитель формы Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович попросил МОК убрать бренд со всей одежды, которая уже поставлена Олимпийскому комитету.