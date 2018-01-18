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18.01.2018 16:20

Комплекс апартаментов LIKE: первый блок за месяц «подрос» на два этажа

Комплекс апартаментов LIKE: первый блок за месяц «подрос» на два этажа
Строительный холдинг «ПСК»

На строительной площадке комплекса апартаментов LIKE продолжаются монолитные работы. На первом блоке (секция Sky*) в январе установлены монолитные конструкции 8 этажа, возведены кирпичные стены и газобетонные перекрытия 4-го этажа.

Буквально за месяц дом «подрос» на два этажа. Напомним, в декабре 2017 года проводилось устройство перекрытий 5-6 этажа и стен 2-3 этажа. На втором блоке (секция Green**) в настоящее время возводятся монолитные конструкции первого этажа. Параллельно ведутся гидроизоляционные работы цокольной части здания и обратная засыпка фундамента.

Чтобы не снизить темпы строительства, работы на площадке практически не останавливались в период новогодних праздников: бригады и техника в полном составе были выведены на объект 3 января. 

Строительный холдинг «ПСК»

Для справки: 

Девелопером проекта выступает. Холдинг более десяти лет работает  на российском рынке недвижимости как генеральный подрядчик, девелопер, генеральный проектировщик и инвестор. «ПСК» реализованы порядка 50 проектов, большая часть из них на территории Санкт-Петербурга и СЗФО. В числе возведенных объектов – жилые дома, административные здания, школы и детские сады, спортивные сооружения, инженерные сети и автомобильные дороги.  В 2011–2014 гг. «ПСК» участвовала в строительстве Олимпийских объектов в г. Сочи, п. Красная Поляна.

Опираясь на опыт генерального подрядчика, в 2014 году Петербургская строительная компания приступила к возведению собственных девелоперских объектов в Санкт-Петербурге. В настоящее время в эксплуатацию сданы два жилых комплекса: ЖК «Славянка 128» и ЖК «Невский эталон». В прошлом году застройщик «ПСК» приступил к возведению ЖК бизнес-класса «Дипломат». В  2017 году стартовало строительство сразу двух объектов:  на рынок выведен клубный дом LOOK и комплекс апартаментов комфорт-класса LIKE. В настоящее время «ПСК» ведет строительство собственных жилых объектов в Центральном, Фрунзенском и Выборгском районах Санкт-Петербурга.   

Комплекс LIKE -  застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", разрешение на строительство №78003-0373-2016 от 22 декабря 2016 года, проектная декларация на сайте https://like.house/documents

ЖК "Славянка 128" -  застройщик ООО "Петербургская строительная компания", разрешение на строительство №78-016-0309.2-2014 от 12 августа 2015 года, проектная декларация на сайте http://slavyanka128.ru

ЖК «Невский эталон» – застройщик ООО "Ресурс", проектная декларация на сайте http://nevaetalon.ru/docs/

Комплекс Look -  застройщик ООО "Жизнь", разрешение на строительство № 78-017-0189-2016 от 24 октября 2016, проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents

ЖК Дипломат -  застройщик ООО "Аэдис", разрешение на строительство №78-018-0146.1-2015 от 07 июня 2016г., проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

* Небо

**Зеленый


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