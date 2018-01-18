В ЗакСе одобрили идею раздавать аварийные памятники в аренду за рубль

Законопроект о сдаче аварийных памятников в аренду за 1 рубль в год за квадратный метр поддержали 18 января в комиссии Законодательного собрания по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам.

Документ внес на рассмотрение губернатор Полтавченко. Если он будет принят, то инвестор, который возьмет в аренду памятник, находящийся в аварийном состоянии, и обязуется его восстановить, получит льготу — арендную плату один рубль в год за квадратный метр. Арендатор будет определяться на конкурсной основе. Срок аренды устанавливается на 49 лет, при этом первые 7 лет отводятся на восстановление здания.

Первые объекты, которые могут быть выставлены на торги на таких условиях, уже определены — «Фонтанка» уже знакомила читателей со списком из 31 объекта. Отметим, что в Москве опыт аналогичной программы был неудовлетворительным — за несколько лет отреставрировали лишь семь объектов, при том что продано было 60, рассказывал в августе прошлого года глава российского аукционного дома Андрей Степаненко.

Как сообщали «Фонтанке» в КГИОП, в числе первых таких объектов, скорее всего, могут быть предложены дом Степанова на улице Константина Заслонова, павильон «Царский вокзал» в Пушкине, постройки усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах, Ушаковские бани «Гигант»» в Кировском районе.