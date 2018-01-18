Государство продает проектировщика «Крестов-2» почти за 150 млн

Росимущество выставило на продажу 100-процентный пакет акций ОАО «Специальный проектно-изыскательский институт» (СПИИ). Среди проектов организации — здание нового следственного изолятора «Кресты-2»

Согласно сайту российского аукционного дома, стартовая цена составляет 142 млн рублей, шаг на торгах — 100 тысяч, итоги подведут 27 февраля. Здание института находится по адресу: ул. Куйбышева, 24, ему принадлежит земельный участок площадью 1 545 кв. м.

Размер уставного капитала — 5,3 млн рублей, численность работников – 29 человек. Выручка по итогам 2016 года составила 24 млн рублей, убыток — почти 19 млн.

Институт является преемником ГСПИ МВД России, основанного в 1938 году, он занимается проектированием объектов специального назначения для МВД, ФСИН, МЧС и частных инвесторов. Один из самых заметных проектов — следственный изолятор «Кресты-2». Подробнее об этом здании ранее писал 47news. Следственный изолятор в Колпино на 4000 мест строили десять лет. В него вложены 12 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию неоднократно переносился, а вокруг стройки возбудили несколько уголовных дел, в том числе в связи с убийством подполковника УФСИН Николая Чернова.