В петербургский штаб Навального пришла полиция

В петербургский штаб Алексея Навального пришли полицейские. Об этом «Фонтанке» 18 января сообщил глава штаба Денис Михайлов.

«Полицейские утверждают, что увидели у меня в твиттере фотографию листовки и пришли ее изымать», – отметил он.

Также он сообщил, что в Смольном отказали им в проведении 28 января шествия в поддержку забастовки выборов президента в марте 2018 года. По версии чиновников, предложенный штабом маршрут проходит в месте, где производится ремонт зданий. В качестве альтернативы сторонникам Навального предложили Удельный парк.

Отметим, что на днях сотрудники правоохранительных органов посетили региональные штабы политика — в частности, в Пензе, Чебоксарах и Новгороде. У активистов изъяли листовки в поддержку забастовки, объявленной оппозиционером.