Пьяный офицер Балтфлота въехал в фонарный столб и угробил пассажира

Еще
23:50 18.01.2018
Пришлите свою новость!
23:49
В Петербурге приватизируют проектный институт
23:42
Кандидат в президенты Мексики пошутил, что ждет подлодку с золотом из России
23:32
Объем перевозок по Севморпути многократно перекрыл показатели времен СССР
23:26
Подполковник центра «Э» арестован по делу о взятке
23:23
За требование денег с коммерсантов задержан бывший директор Фонда капремонта Ленобласти
23:17
СК проверяет, почему в Боголюбово из автобуса высадили девочку с носовым кровотечением
23:05
Жители 16 домов в Невском районе ждут ремонта лопнувшей трубы
22:57
Финских бабушек "лечат" горячие молодые танцоры
22:51
РФС отправил ответ в ФИФА на запрос о восьми пропавших допинг-пробах
22:45
Двухметрового крокодила нашли при обыске в Петергофе
22:37
Скорая на Испытателей догнала трамвай
22:30
Суд арестовал подозреваемых в хищении 100 млн рублей Минобороны
22:24
СКА разгромил «Адмирал» и установил рекорд КХЛ
22:12
Российские пары заняли весь пьедестал ЧЕ по фигурному катанию
22:01
В подвале дома на юге Петербурга замечен крокодил
21:54
Министр внешней торговли Финляндии: Путинская администрация — гибрид силовых ведомств и либеральных экономистов
21:47
Белградскую улицу заливает кипятком
21:39
Во Всеволожске сдан проблемный ЖК «Олимп»
21:34
Москва обвинила США в передаче денег российской оппозиции
21:23
Четыре машины ДПС попали в массовое ДТП на М-4 попарно
21:17
«Технологический институт» вернули пассажирам
21:09
B-52 отбомбятся в эстонском Куусалу
21:07
Мишка Паддингтон дошёл в письме Бондарчука до Медведева
21:03
Станцию «Технологический институт» закрыли на вход
21:03
В Москве объявят, кто на самом деле возглавит штаб Путина в Петербурге
20:54
На Урале танк задавил солдата
20:08
Полиция оставила в петербургском штабе Навального листовку с приглашением на выборы
19:56
Минкульт передумал переносить премьеру «Бегущего в лабиринте»
19:51
СМИ: Вместо финских в Крым отправили немецкие генераторы
19:38
«Фонтанка» за 60 секунд — 18 января
19:25
СМИ: Промсвязьбанк займется оборонкой
19:21
Уровень воды в Неве подняли ледовые зажоры
19:10
В ДТП с полицейским «УАЗом» на Октябрьской набережной пострадали трое
19:06
Албин велел «мобилизоваться» строителям поликлиники в Красном Селе
18:57
Смольный выделит 100 млн на малый и средний бизнес
18:51
В России узаконят использование знака органической продукции
18:48
Бывший директор Музея религии получил срок после семи лет «занятия идиотизмом»
18:43
Ректор Горного и спикер ЗакСа возглавят петербургский штаб Путина
18:38
В Автово 11 домов ждут тепла
18:30
Сосновку зачищают от опасных деревьев
18:25
КАД и ЗСД перекрывают из-за кортежей
18:23
В Саратовской области пожар на нефтепроводе, огонь перекинулся на жилые дома
18:08
После танца полуголых курсантов в Ульяновске прокуратура требует наказать педагогов
17:58
На «Коле» полиция стережёт упавший на «путинском» пути грузовик
17:54
Забастовка докеров парализует работу портов Финляндии
17:50
Проблемной «дочке» «Метростроя» добавили долгов по зарплате
17:41
В ночь на пятницу разведут Тучков мост
17:34
На Поклонной горе построили второй вариант медцентра
17:30
ЦИК предупредил о фальшивых приглашениях «на выборы Путина»
17:09
Сотрудницу администрации Адмиралтейского района оставили без автомобиля
17:04
«Пассажиравтотранс» вслед за ГЭТ отменил конкурс на установку Wi-Fi
17:00
Российских спортсменов на Олимпиаду оденут в серость
16:56
Путина впечатлил музей-панорама "Прорыв"
16:47
ФАС хочет контролировать создание унитарных предприятий
16:44
Книге о Трампе готовят экранизацию с Майклом Джексоном
16:41
«Эрмитажный» туалет в уральском вузе удивил Интернет
16:37
В России создают опорный банк для гособоронзаказа
16:21
В ЗакСе одобрили идею раздавать аварийные памятники в аренду за рубль
16:14
Проситель убежища поджёг центр для беженцев в Финляндии
16:10
Государство продает проектировщика «Крестов-2» почти за 150 млн
16:07
Пьяный офицер Балтфлота въехал в фонарный столб и угробил пассажира
16:02
В петербургский штаб Навального пришла полиция
15:58
СМИ: Выявлены новые хищения при строительстве космодрома «Восточный»
15:45
Госстройнадзор: Все разрешения на строительство для «Воина-В» выдавались и продлевались законно
15:42
В СПбГУ не нашли в “Матильде” оскорбления чувств верующих
15:12
Путин прибыл в музей-панораму "Прорыв" в Ленобласти
15:09
СМИ: Путин выступит перед Федеральным собранием 6 февраля
15:07
Через Пулково в 2017 году прошли более 16 млн пассажиров
15:03
В петербургском метро заговорят на английском
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
18.01.2018 16:07

Пьяный офицер Балтфлота въехал в фонарный столб и угробил пассажира

Суд в Петербурге признал причастность офицера Балтфлота к смертельной аварии на Васильевском острове. Андрей Игнатенко сел за руль пьяным и угробил пассажира.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 18 января, в ночной аварии на Морской набережной разбирался 224-й гарнизонный военный суд. За рулем «Хонды», которая 4 февраля 2017 года врезалась в фонарный столб, сидел военнослужащий соединения надводных кораблей и подводных лодок дважды Краснознаменного Балтийского флота с дислокацией в Петербурге капитан-лейтенант Андрей Игнатенко. Его пассажир располагался на заднем сиденье.

«Хонда» была технически исправна, а офицер Игнатенко – пьян. При левом повороте на Морской набережной офицер резко затормозил и вылетел с виража в мачту уличного освещения и опору светофора.

Водитель получил травмы, пассажир умер. Уголовное дело возбудили по статье 264 УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть».

«Суд приговорил Игнатенко к четырем годам колонии-поселении и частично удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе.

Офицер лишен прав вождения на два года.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Эталон»
11.01.2018 17:59

Открыты продажи паркинга в ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Стартовали продажи машиномест в паркинге жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» и всего в 400 метрах от Петроградской стороны
Сервис заказа такси «Максим»
30.12.2017 09:00

Как быстро уехать на такси в новогодний период

Перед Новым годом и в зимние каникулы в такси поступает много заказов. Рассказываем, как вызвать машину за пару секунд и уехать быстрее и дешевле других с помощью приложения «Максим: заказ такси»
Setl City
28.12.2017 13:39

Setl City сдала дома 10-й очереди ЖК «Лондон» в Кудрово

Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 10/1, 10/2, 10/3 в квартале «Лондон» микрорайона комфорт-класса «Семь столиц» в Кудрово. Дома состоят из нескольких секций высотой от 12 до 25 этажей. Общая жилая площадь новых корпусов – более 58,7 тыс. кв. м.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Пьяный офицер Балтфлота въехал в фонарный столб и угробил пассажира
В Петербурге день «скользких» аварий
На Маршала Жукова кран, сдвинув контейнер с тягача, перекрыл дорогу
На КАД от машины остался обугленный остов
В ДТП на «Коле» пострадали дети
МВД задумало изменения в статьи УК о «пьянке» за рулем
Мантуров: Автомобили «Кортеж» поступили в распоряжение ФСО
В Госдуме предлагают шестикратно увеличить штраф за езду без ОСАГО
В Петербурге машины с пробегом дороже, чем в среднем по стране
Российский авторынок по итогам 2017 года - пятый в Европе
Водительские права с отсрочкой
Автопром сбавит скорость
Девять автоугонов года в Петербурге: от Bentley Continental до машины Джеймса Бонда
Плата за парковку: полиция сказала «нет»
Минпромторг притормозил автоскидки
В Петербурге ждут узбекский автопром
Петербургу просчитают платный центр
Ремонт КАД перешел на осень
Volkswagen: В Петербурге мы видим рост
Возвращение блудных автомобилей
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В подвале дома на юге Петербурга замечен крокодил

Никита Инфантьев/Коммерсантъ

Самый прибыльный клуб Европы. Как «Зенит» зарабатывал миллионы

Крещенские купели на карте Петербурга

Новости компаний
ГК «Эталон»
11.01.2018 17:59
Открыты продажи паркинга в ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»
Стартовали продажи машиномест в паркинге жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» и всего в 400 метрах от Петроградской стороны
Сервис заказа такси «Максим»
30.12.2017 09:00
Как быстро уехать на такси в новогодний период
Перед Новым годом и в зимние каникулы в такси поступает много заказов. Рассказываем, как вызвать машину за пару секунд и уехать быстрее и дешевле других с помощью приложения «Максим: заказ такси»
Setl City
28.12.2017 13:39
Setl City сдала дома 10-й очереди ЖК «Лондон» в Кудрово
Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 10/1, 10/2, 10/3 в квартале «Лондон» микрорайона комфорт-класса «Семь столиц» в Кудрово. Дома состоят из нескольких секций высотой от 12 до 25 этажей. Общая жилая площадь новых корпусов – более 58,7 тыс. кв. м.
LEGENDA Intelligent Development
27.12.2017 17:34
Последние дни предновогодних акций от LEGENDA
Успейте воспользоваться специальными предложениями, которые распространяются на проекты «LEGENDA Дальневосточного» и 1 очередь «LEGENDA Комендантского».
Автор фото Василевская Анна
25.12.2017 13:46
Программа BP CLUB собрала миллион участников
На многофункциональном автозаправочном комплексе ВР «Малоохтинская» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное поздравление миллионного участника программы лояльности BP CLUB*
Компания «Арсенал-Недвижимость»
22.12.2017 15:20
ГК “Арсенал-Недвижимость”: строительство ЖК ведется активными темпами
Девелопер проинформировал о ходе работ на строительных площадках двух знаковых своих объектов
ГК «Эталон»
21.12.2017 15:48
В Группе «Эталон» поздравили 9000-го покупателя с начала 2017 года
21 декабря 2017 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 9000-го покупателя с начала года. «Юбилейным» покупателем стал Охочинский Юрий Владимирович - российский певец, бархатный голос Санкт-Петербурга. Юрий Владимирович и его супруга Анна Юрьевна приобрели квартиру в ЖК «Самоцветы», расположенном в историческом центре Санкт-Петербурга – на Васильевском острове
ГК «Эталон»
27.11.2017 18:22
В Группе «Эталон» поздравили 8000-го покупателя с начала 2017 года
25 ноября 2017 года в Мурманском представительстве Группы «Эталон» поздравили 8000-го покупателя с начала года. «Юбилейной» покупательницей стала Елена Павловна. Она приобрела квартиру в самом масштабном проекте Компании в Санкт-Петербурге – квартале «Галактика»
ООО "Терминал-Ресурс"
24.11.2017 18:19
На квартиры в «Образцовом квартале» объявили предновогодние скидки
В компании ООО «Терминал-Ресурс» радостные новости! Застройщик открывает предновогодние скидки уже сейчас. Приобретение квартиры в этом году становится не только возможно, но и выгодно. Ведь на сэкономленные денежные средства можно смело начинать планировать ремонт и обустройство новой квартиры
Скриншот с сайта www.bmw-axsel.ru
01.11.2017 12:20
В «Аксель групп» представили инновационный виджет для поиска авто: WiCars
Группа компаний «Аксель» презентовала инновационный виджет WiCars, который должен значительно упростить поиск автомобилей, а также сделать их покупку более выгодной для новых владельцев
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.