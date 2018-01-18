Пьяный офицер Балтфлота въехал в фонарный столб и угробил пассажира

Суд в Петербурге признал причастность офицера Балтфлота к смертельной аварии на Васильевском острове. Андрей Игнатенко сел за руль пьяным и угробил пассажира.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 18 января, в ночной аварии на Морской набережной разбирался 224-й гарнизонный военный суд. За рулем «Хонды», которая 4 февраля 2017 года врезалась в фонарный столб, сидел военнослужащий соединения надводных кораблей и подводных лодок дважды Краснознаменного Балтийского флота с дислокацией в Петербурге капитан-лейтенант Андрей Игнатенко. Его пассажир располагался на заднем сиденье.

«Хонда» была технически исправна, а офицер Игнатенко – пьян. При левом повороте на Морской набережной офицер резко затормозил и вылетел с виража в мачту уличного освещения и опору светофора.

Водитель получил травмы, пассажир умер. Уголовное дело возбудили по статье 264 УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть».

«Суд приговорил Игнатенко к четырем годам колонии-поселении и частично удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе.

Офицер лишен прав вождения на два года.