«Эрмитажный» туалет в уральском вузе удивил Интернет

Туалет Уральского государственного экономического университета, больше похожий на Эрмитаж, бурно обсуждают 18 января жители Екатеринбурга, местные СМИ, а вместе с ними — и пользователи Рунета из других регионов.

Деньги на ремонт тратили меценаты, не казна. Поэтому рассматривающих красочные фотографии, которые выложили накануне в «Фейсбуке», удивляет, скорее, несоответствие шикарного интерьера назначению помещения.

Снимки в Facebook выложил пользователь под ником Лекс Лютер, не объясняя, впрочем, как он оказался в «ректорском туалете», как он его называет.

«Студенты-экономисты могут приобщиться к красоте и начать привыкать к богатству. Ну, если их туда пустят, конечно…» – иронизирует мужчина.

В университете, впрочем, подтвердили предположение, что учащимся вход в уборную заказан.

«Это… туалет для сотрудников на третьем этаже, где сидят проректоры», – рассказали местному изданию E1.RU в пресс-службе.

В УрГЭУ также добавили, что ремонт сделали в каникулы на деньги двух выпускников 2003 года, возглавляющих сейчас коммерческую компанию.

«Они решили помочь нам и преподнесли такой подарок. Почему они выбрали такой дизайн – не могу сказать. Как говорится, дарёному коню в зубы не смотрят», – отметил представитель вуза.

Один из меценатов, Денис Вешкурцев, в свою очередь, заверил, что «это только начало».

«Будем ремонтировать туалеты, раздевалки, улучшать условия учебы студентов и работы преподавателей. Будем использовать разный дизайн. Этот мы выбрали, потому что у нас принята такая стилистика, мы привыкли к классике», – отметил он.

Типичный комментарий под снимками университетского туалета такой: «Сейчас преподы зарабатывают в 2 раза меньше, работы столько же, вместо совершенствования тупо нате два золотых сортира». Но их авторы «эрмитажного» туалета вынуждены были разочаровать признанием, что благородных металлов в интерьере нет.

«Все пишут, что там золотые унитазы, но это неправда, нет там никакого золота. Покупается лепнина из пластика и из пенопласта, покрывается обычной краской, в том числе под золото», – признался Денис Вешкурцев.