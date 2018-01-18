СМИ: Выявлены новые хищения при строительстве космодрома «Восточный»

Служба безопасности Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) выявила новые хищения денег при строительстве космодрома «Восточный».

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА «Новости», хищения на 7,6 млн рублей были совершены при поставках оборудования и материалов для строительства стартового и технического комплекса космодрома. «Афера основывалась на поддельных документах. На бумаге поставки и отгрузки шли, однако компания-подрядчик фактически не выполняла требования контракта», — сообщил источник агентства. Материалы переданы в правоохранительные органы, уже возбуждено уголовное дело.

Отметим, 28 декабря 2017-го Благовещенский городской суд удовлетворил ходатайство следственных органов и заключил под стражу руководителя одной из фирм, выполнявшей работы на космодроме Восточный, — его обвиняют в получении взятки в 1 млн рублей.

Напомним, «Восточный» — первый гражданский космодром России. Он расположен в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году и сопровождалось многочисленными скандалами. Они касались крупных хищений при строительстве и невыплаты зарплат рабочим.