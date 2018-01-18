Госстройнадзор: Все разрешения на строительство для «Воина-В» выдавались и продлевались законно

В Службе государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзоре) прокомментировали решение горсуда, который 16 января подтвердил законность разрешений на строительство жилых домов на улице Лени Голикова и проспекте Стачек. Возводит их на участках 145 (на Лени Голикова) и 249.1 (на Стачек) компания «Воин-В» под руководством Олега Глущенко, известная продолжающимися уже несколько лет конфликтами с местными жителями, выступающими против «уплотнения», и городскими активистами, защищающими расположенный вплотную к стройке парк Александрино — объект культурного наследия федерального значения. Квартал 2А Ульянки, где ведется строительство, достался застройщику в рамках программы реновации («Развитие застроенных территорий») в 2008 году. А участок 249.1 принадлежит «Воину-В» на праве собственности.

Как заявили «Фонтанке» 18 января в пресс-службе Госстройнадзора, история судебных разбирательств по этим объектам насчитывает более пяти лет. Причем с момента начала строительства правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга были признаны частично недействительными. А в градостроительные регламенты неоднократно вносились изменения. В связи с этим первые разрешения на строительство были отменены, а застройщик скорректировал проектную документацию.

Последние разрешения, оспариваемые в суде, не содержат противоречий с действующим законодательством, и градозащитники не смогли доказать обратное, говорят в ведомстве. Однако в период рассмотрения дела активисты неоднократно жаловались в службу на нарушения при проведении работ. «Когда изложенные в обращениях факты подтверждались, инспекторы Госстройнадзора принимали все необходимые меры для пресечения незаконных действий», – говорится в сообщении стройнадзора.

Эксперты службы подчеркивают, что определениями суда разрешение на строительство жилого дома на улице Лени Голикова (участок 145) было лишь приостановлено, но не отменено. Таким образом, у ведомства не имеется законных оснований для отказа в продлении срока действия документа вплоть до 31 декабря 2018 года. Именно поэтому 25 декабря прошлого года разрешение на строительство было продлено.