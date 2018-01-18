В СПбГУ не нашли в “Матильде” оскорбления чувств верующих

Санкт-Петербургский университет провел экспертизу фильма «Матильда» Алексея Учителя. Как стало известно «Фонтанке» 18 января, исследование не выявило оскорбления чувств верующих.

Заключение по запросу прокуратуры Адмиралтейского района (на ее территории расположена киностудия Учителя) было выполнено в середине декабря 2017 года. Документ подписан директором центра экспертиз СПбГУ Владимиром Семеновым.

Как утверждается в тексте исследования, Николай Второй в киноленте показан как симпатичный молодой человек, который увлечен балериной Мариинского театра Матильдой Кшесинской, с другой стороны – как наследник, понимающий свой долг перед страной. Алиса Гессенская (будущая императрица Александра Федоровна) представлена как умная и понимающая женщина, которая уверена в своих силах и обаянии, утверждает автор экспертизы. По его утверждению, призывы, используемые в фильме, направлены на защиту царской семьи в сюжете с крушением поезда: «Великий князь, выводите людей», «Спасайте государя».

«Сцены романтического свидания Николая II и Кшесинской содержат элементы эротики, но не содержат порнографии», – говорится в заключении эксперта.

В исследовании также приводится доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя синодальной комиссии по канонизации святых, который в своем выступлении давал анализ причисления Николая Второго и его семьи к лику святых:«Николай II и его семья были канонизированы как страстотерпцы за многие страдания, перенесенные царской семьей за последние 17 месяцев». При этом деятельность Николая II до этих трагических дней не содержала «достаточных оснований для его канонизации». Таким образом, можно заключить, что распространение информации о жизни, поступках Николая II до его заключения не может быть воспринято как дискредитация в отношении «святых Церкви», а именно царской семьи», утверждают в СПбГУ.

По мнению специалистов, содержание представленного на исследование художественного фильма не позволяет сделать вывод о наличии в действиях его создателей оскорбления чувств православных верующих.

«Более того, ряд сцен демонстрирует признание и уважение религиозных традиций и обрядов его героями. Само по себе упоминание отдельных обстоятельств жизнедеятельности исторической личности – Николая II, как и авторская интерпретация ряда фактов его биографии для целей создания художественного произведения, не могут быть признаны явным неуважением к обществу, не демонстрируют пренебрежительного отношения к установленным в обществе правилам и нормам».