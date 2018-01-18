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18.01.2018 15:09

СМИ: Путин выступит перед Федеральным собранием 6 февраля

Президент России Владимир Путин собирается обратиться к Федеральному собранию 6 февраля. 

Как пишет 18 января Bloomberg со ссылкой на свои источники, в выступлении Путин должен обозначить планы на будущий президентский срок. Отметим, в последние дни появлялись слухи о том, что изменится бюджетная политика государства — увеличатся расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Источники Bloomberg сомневаются, что Путин незадолго до выборов будет говорить о непопулярных мерах, которые сейчас обсуждают его помощники, — таких, как повышение налога на доходы физических лиц, пенсионного возраста и ликвидацию налоговых льгот. Зато, возможно, президент объявит о создании специального органа, который будет следить за использованием бюджетных средств на местном уровне после того, как региональные правительства не справились в полном объеме с исполнением «майских указов» Путина 2012 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.


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Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
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