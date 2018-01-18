Через Пулково в 2017 году прошли более 16 млн пассажиров

Рекордное число пассажиров – 16,1 млн — обслужил аэропорт Петербурга по итогам прошлого года. Чаще всего горожане летали в Москву и Анталью.

Как сообщает 18 января пресс-служба управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», пассажиропоток аэропорта в 2017 году превысил показатели 2016-го на 21,6%. 16,1 млн — абсолютный рекорд, предыдущее максимальное достижение приходилось на 2014-й (14,3 млн пассажиров). На внутренних воздушных линиях показатель составил порядка 10 млн человек (рост на 17,4% по сравнению с 2016-м), на международных – около 6,1 млн (+29%). Самым насыщенным днем оказалось 1 июля, когда прибывали гости и участники Кубка конфедераций, – тогда в Пулково приняли 66 835 пассажиров. Июль же стал и самым загруженным месяцем — 1,9 млн человек.

Самыми востребованными внутренними направлениями стали Москва, Симферополь и Сочи, международными — Анталья, Франкфурт-на-Майне и Ларнака. В декабре тройки оказались другими: Москва, Екатеринбург, Калининград и Минск, Франкфурт-на-Майне, Париж.

Больше всего авиаперевозок совершили компании «Россия», «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair — на них приходится 60,4% от общего пассажиропотока аэропорта по итогам года. Среди иностранных операторов в лидерах Lufthansa, «Белавиа», Uzbekistan Airways, KLM и Turkish Airlines.

География полетов из Пулково в 2017 году пополнилась 16 новыми регулярными маршрутами — в частности, в Венецию, Грозный и Воркуту. Всего маршрутная сеть включала 155 внутренних и международных направлений, регулярные полеты по которым выполняли 72 авиакомпании.