В петербургском метро заговорят на английском

«Петербургский метрополитен» проведет тестирование оповещения на английском языке на 5-й линии. Таким образом подземка готовится к чемпионату мира по футболу 2018 года.

По сообщению предприятия, тестирование информационных сообщений на английском начнется 22 января и продлится до 4 февраля. При этом заморская речь добавится к русской как на табло «бегущая строка», так и в устных оповещениях в поездах. «Ожидается, что результаты тестов в перспективе значительно облегчат процесс передвижения в петербургском метро для иностранных туристов и болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу 2018 года», – сообщают в метрополитене.

О том, что оповещения могут перевести на различные языки, губернатор города Георгий Полтавченко заявлял еще в 2011 году. Тогда же в рамках акции «Международная неделя в метро» язык Шекспира и Диккенса звучал на третьей линии.