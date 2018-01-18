В Петербурге день «скользких» аварий

В Санкт-Петербурге 18 января много ДТП, спровоцированных гололедицей. Очевидцы сообщают о «догонялках» из-за недостаточной дистанции и заносах с последующим столкновением с препятствием.

Особенно скользко бывает на мостах, путепроводах, набережных – это очевидцы подтверждают своими постами в соцсетях.

Так, на Витебском проспекте в Шушарах маршрутка догнала автобус. Машины ушли в ограждения на Славы и Приморском шоссе. При этом некоторые автомобилисты до сих пор ездят на летней резине.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».