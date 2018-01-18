Бывший депутат Нотяг получил три года за взятку

Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Нотяг приговорен к трем годам строгого режима за взятку в 1,2 млн рублей. Прокуратура просила восемь лет.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 18 января бывший парламентарий признан виновным в получении особо крупной взятки за покровительство строительной компании «Воин-В».

«Нотягу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии строгого режима, штраф 1 млн рублей и запрет занимать госдолжности на 3 года», – уточнили в пресс-службе.

Подсудимый отсутствовал на оглашении. После прений он пожаловался на самочувствие, медики увезли его в больницу на Авангардной улице. За ним выехали сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН, которые следят за исполнением Нотягом условий домашнего ареста. Из больницы Нотяг должен быть доставлен в изолятор временного содержания на Захарьевской улице.

В изоляции Нотяг находится с апреля 2016 года, этот срок зачтется.