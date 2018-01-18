В случае нового срыва сроков город сменит партнера по запуску «Чижика»

Трамвай «Чижик» должен поехать по частной трамвайной сети в Красногвардейском районе 1 марта. В противном случае Смольный найдет другого партнера для реализации проекта.

Как сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина, об этом чиновник рассказал в ходе совещания по итогам осмотра строительства. Обращаясь к представителям Транспортной концессионной компании и Группы ЛСР, он заявил: «Если 1 марта «Чижик» никуда не поедет, у города будет другой партнер в проекте».

«Мы надеемся, что нам удастся сохранить те сроки, которые были обозначены, – цитирует пресс-служба председателя комитета по инвестициям Ирину Бабюк. – В случае если у нас не получится ввести объект в эксплуатацию к 1 марта, тогда есть дополнительный план – как завершать этот проект, в том числе, со сменой партнера. Сейчас ведется претензионная работа, разработан механизм определения, какое количество штрафов необходимо будет удерживать с партнера из-за того, что сроки нарушены». По информации «Фонтанки», в качестве возможного нового партнера рассматривается ГУП «Горэлектротранс».

Представители концессионера (ТКК) представили график завершения работ до 1 марта и получения разрешительных документов на ввод трамвайной сети в эксплуатацию. На следующей неделе компания обратится в Госстройнадзор с заявлением о проведении итоговой проверки по вводу в эксплуатацию трамвайной сети на проспекте Наставников (от ул. Хасанской до пр. Косыгина), а до 11 февраля будут поданы документы и по другим этапам строительства, включая последний и самый проблемный — непосредственно у Ладожского вокзала. На нем выполнены бетонные основания, уложены прямые участки пути, идет сварка стыков, смонтирована система наружного освещения. Планируемый срок окончания работ – 10 февраля 2018-го. В течение пяти месяцев, начиная с марта, будет создан постоянный павильон для пассажиров на территории вокзала.

На участке в границах от ул. Передовиков до пр. Наставников, включая трамвайный узел №219 на перекрестке пр. Косыгина и пр. Наставников, впереди обустройство кривых отрезков путей и монтаж остановочных павильонов. Подготовку планируется завершить до 30 января, павильоны поставят в феврале.

На участке строительства по пр. Наставников, от ул. Хасанской до пр. Косыгина, работы практически завершены: собраны рельсовые пути, смонтировано новое освещение, установлены опоры для контактной сети. В апреле будет проведено благоустройство и оформление пешеходных переходов.

От Наставников до разворотного кольца осталось завершить благоустройство. Кроме того, необходимо подключить трамвайные пути и контактную сеть. С 18 января на этом участке начинаются обкатка трамваев и обучение водителей.

Ранее Смольный намеревался запустить трамвай к 1 сентября, затем называли срок 30 октября. По данным «Фонтанки», в рабочей переписке подрядчика и администрации упоминалась установленная дата начала работы трамвая на первом участке — 16 августа 2017 года. С 1 ноября Смольный начал претензионную работу в связи со срывами сроков. Сумма пеней, по предварительной информации, составляет 75 тысяч рублей в сутки.