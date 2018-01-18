Экс-депутату Нотягу просят восемь лет строгого режима

Кировский суд Петербурга провел прения по делу бывшего депутата Законодательного собрания. Прокуратура 18 января запросила Вячеславу Нотягу восемь лет колонии и 60 млн рублей штрафа за взятку.

Как стало известно «Фонтанке», в прениях представитель обвинения попросил признать Нотяга виновным в получении взятки от владельца компании «Воин-В» и приговорить его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу 60 млн и четырехлетнему запрету занимать госдолжности.

После прений Нотяг пожаловался на самочувствие и попросил вызвать скорую. Медики увезли подсудимого.

Депутат ЗакСа был задержан в апреле 2016 года после встречи с владельцем «Воина-В» Олегом Глущенко в клубе «Звезда». Он обвиняется в получении 1,2 млн рублей за покровительство строительному бизнесу.