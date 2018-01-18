Стала известна предварительная версия пожара в автобусе в Казахстане

Постепенно выясняются подробности страшного инцидента, произошедшего утром 18 января в Казахстане: 52 человека погибли в автобусе, который сгорел на дороге Самара – Шымкент.

Когда пассажиры заметили огонь, началась паника. Но выбраться почти никто не смог, спаслись только пятеро.

Названа предварительная причина возгорания — короткое замыкание проводки. К тому же в автобусе, по некоторым данным, везли большое количество топлива – чтобы по пути не заправляться на АЗС.

Что помешало людям выбраться из автобуса, читайте на «Водителе Петербурга». Там же смотрите фотографии и видео с места трагедии.