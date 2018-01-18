В Петербурге экс-майор полиции осужден за обещание повлиять на ФСБ

Бывшего врио командира батальона ОВО Центрального района признали виновным в попытке мошенничества в особо крупном размере. Дорогостоящее обещание вмешаться в расследование УФСБ по Петербургу и области суд оценил в три года реального срока.

Как сообщили 18 января в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, 33-летнего Александра Серебрякова признали виновным в том, что он за 10 миллионов рублей посулил избавить от ответственности фигуранта уголовного дела. Суд установил, что в апреле 2016 года тогда ещё начальник штаба батальона полиции ОВО по Центральному району сделал предложение сыну бизнесмена, делом которого занимались в УФСБ. В его служебные полномочия подобное не входило, но влияние на силовиков он оценил недешево – за свои услуги попросил сначала семь миллионов, а позже ещё три.

Весной за три захода через посредников экс-полицейскому передали четыре миллиона. В июне передача происходила уже под надзором, и сотрудники УФСБ совместно с оперативниками собственной безопасности задержали Серебрякова.

Кировский районный суд приговорил его к трем годам колонии общего режима и обязал вернуть 4 млн рублей, потраченные по своему усмотрению. Вину подсудимый признал частично.