«Яблочники» смогут отказаться от замедления своих смартфонов

Владельцам iPhone позволят отказаться от замедления устройств. Накануне в России был подан первый иск к копании Apple из-за торможения смартфона.

О том, что пользователи после специального обновления операционной системы смогут отключать снижение скорости, рассказал глава компании Тим Кук в интервью телекомпании ABC. Владельцев предупредят о состоянии батареи и сообщат о замедлении работы. При этом они смогут отказаться от такой функции, хотя компания рекомендует этого не делать.

В конце декабря Apple призналась, что намеренно тормозит работу предыдущих моделей iPhone‍, чтобы избежать внезапного отключения смартфона. В частности, вышедшее обновление iOS 10.2.1 снижает производительность моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE. Это позволяет увеличить продолжительность работы батареи. На следующий день в США были поданы несколько исков к производителю, а 16 января этому примеру последовали и в России.