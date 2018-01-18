10 способов заработать на криптовалютах

Всего пять лет назад криптовалюты интересовали только профессиональных айтишников. Сегодня заработать новые деньги или на новых деньгах хотят уже многие. Какими способами это можно сделать, я сейчас и расскажу.

N.B. Крипторынок является высокодоходным и высокорискованным инвестиционным инструментом. Начинающим при входе в него важно соблюдать самое главное правило — входим только деньгами, потеря которых не доставит проблем (не входим – кредитными, заемными или последними деньгами).

1. Майнинг (риски – низкие)

Этот вид заработка больше всего на слуху. По сути майнинг – это обработка переводов криптовалюты между пользователями. За это майнеру платится вознаграждение. Метод очень привлекательный, ибо работу осуществляет техника (компьютеры или специальное оборудование), а деньги получает их владелец. Создается иллюзия простоты заработка – купил ящичек, включил его в розетку, и он начинает зарабатывать для тебя деньги.

В реальности все сложнее. Года три назад было достаточно обычного компьютера для заработка. С тех пор сложность алгоритмов работы выросла. Для вычислений, а следовательно, и получения вознаграждений, необходима более мощная техника. Теперь надо либо объединить в одно целое несколько видеокарт, либо купить особое оборудование, заточенное на добычу конкретной криптоваюты, которое называется ISIC («Айсик»), и использовать его.

Основные минусы:

– первичные инвестиции от нескольких сотен тысяч рублей;

– сначала должно окупиться оборудование, а потом пойдет прибыль;

– постоянный рост сложности алгоритмов и как следствие – постоянное снижение дохода;

– обязательное наличие условий для бесперебойной эксплуатации оборудования — место для размещения, отвод тепла, интернет и электричество, фильтрация воздуха (иначе механические части быстро выходят из строя), специалист, оперативно меняющий сгоревшие комплектующие.

Плюсы:

– окупаемость значительно выше вложений в банковские депозиты или недвижимость;

– минимальные затраты времени на генерацию дохода (практически пассивный);

– получение высоколиквидного товара в виде криповалюты.

Сейчас средняя окупаемость оборудования для майнинга в районе 10 – 12 месяцев (цифра сильно зависит от курса и криптовалюты, которую майнят).

2. Трейдинг (риски – высокие)

Трейдер – это игрок на бирже, который зарабатывает на колебаниях курсов криптовалют.

Волатильность (то есть изменение курса криптовалюты в единицу времени) очень высокая. Она может вырасти на десятки процентов за несколько суток и потом так же упасть.

Сама схема заработка проста: в начале роста купить, в конце роста – продать. Если все сделал правильно, то за сутки-другие можно сделать плюс 10 – 20% к своему капиталу. Потом дождаться падения и снова купить. И так по кругу. За месяц реально удвоить или утроить свой капитал. Есть криптовалюты, которые за несколько дней могут прыгать на 100 – 200 и более процентов.

Рентабельность трейдинга очень привлекательна, но я запрещаю своим ученикам заниматься трейдингом. До той поры, пока они не поймут особенности крипторынка и риски, связанные с ним.

Важно понимать, что трейдинг – это работа, профессия. Прежде, чем им заниматься, во-первых, надо пройти обучение. Во-вторых, сформировать навыки — то есть действия, доведенные до автоматизма многократными повторениями. А это, как правило, месяцы.

Основные инвестиции в обучение трейдингу будут не в курсы, а в формирование навыков. На этой стадии отсеивается бОльшая часть желающих стать криптотрейдером. Влетит разгоряченный после курсов азартом больших заработков трейдер-неофит на пару-другую тысяч долларов (а бывает, и на десятки) и сразу остывает к данному способу заработка. Ему хочется быстрых денег, а тут надо сидеть и фигуры теханализа долго чертить, чтобы руку набить.

У меня ученики минимум месяц-два практикуются, прежде чем я их допущу к самостоятельной торговле. Биржа же сама не производит деньги, она их перераспределяет. От неопытных к опытным, от горячих голов к холодной выдержке.

Главный плюс трейдинга – высокая доходность. Главный минус – высокие риски. Это работа для профессионалов с крепкими нервами (именно работа, а не способ инвестировать свои капиталы).

3. Арбитраж (риски – средние)

Криптобирж много, а разница курсов валют на них может быть довольно существенной. Особенно она заметна, когда начинаются резкие скачки курсов. В такие моменты можно закупаться на одной бирже, потом переводить на другую и там продавать.

Главное достоинство такого способа заработка – хорошую прибыль можно получить за короткий период. Но для этого должны быть достаточная сумма для инвестирования и проработанная схема перевода средств с биржи на биржу.

Плюс этого способа — простой алгоритм и средние риски, минус — биржи постоянно меняют проценты и схемы ввода-вывода. Последнее время переводы между биржами могли застревать часами, а иногда и сутками. Что резко повышает вероятность убытков.

4. КриптоПИФ (риски – средние)

В криптоэкономике уже появились аналоги ПИФов. Управляющие компании за вас собирают комбинированные портфели криптовалют и подводят их к определенному индексу. Вам остается лишь купить этот индекс. В зависимости от его роста или падения, при его продаже в будущем вы получите или не получите доход.

Плюсы — низкий порог входа (тысячи рублей), и не надо думать, во что вложить, минусы — криптовалюты в индексе, как правило, жестко сформированы.

5. Доверительное управление (риски – средние)

Уже по названию понятно, что деньги придется доверить в управление. Кому? Криптоброкеру или криптофонду. Они будут решать, что покупать, а что продавать, когда и как. Их заработком является часть прибыли, полученной от управления вашими деньгами. Проценты оговариваются каждым фондом индивидуально. Самая частая схема — 50/50.

Плюсы — не требуется думать, во что вложиться, минусы — как правило, высокий порог входа (миллионы рублей).

И по криптоПИФам и по криптофондам большие риски связаны с отсутствием законодательной базы и малым сроком для наработки репутаций управляющих.

6. ICO (риски – высокие)

Человек, который придумал ICO, видимо, преследовал какую-то маркетинговую цель – хотел сделать что-то похожее на IPO, только в криптомире. Сам термин ICO – Initial coin offering – не совсем правильный. Никакие монеты не эмитируются. Правильнее было бы говорить – Initial token offering, то есть "эмиссия токенов" (токен — едница хранения информации).

Хитрость тут заключается в том, что выпускаются на биржу именно токены. Айтишники придумали их как заменители денег, чтобы не связываться с законом. Сегодня также появился термин – Token Generation Event. Дословно «событие по генерации токенов». Но это звучит не так круто, как ICO, поэтому этот термин вряд ли приживется.

Собственно ICO – это выпуск на рынок новой криптовалюты. Причем обычно ее выпускают под определенный проект. То есть какая-то компания решает заняться чем-то новым, но для этого ей необходимы средства. И тогда она делает свою криптовалюту. Инвесторы ее покупают с ожиданием, что со временем она выйдет на биржу и подорожает. Либо позже сама компания, которая ее выпустила, выкупит ее обратно по более высокой цене. Эти условия прописываются еще при эмиссии.

Еще одно определение ICO — краундфандинг на критовалютах. Приобретая такие токены на ранних этапах, можно рассчитывать, что они подорожают или же ими можно будет расплачиваться внутри системы (например, приобрести на них продукцию компании, которая их выпустила).

Плюсы инвестирования в ICO – высокая доходность на вложенный капитал. Например, в прошлом году в одном из проектов токен подорожал в 500 раз.

Главный минус у ICO один – трудно достоверно узнать, действительно ли команда собирается делать то, что заявляет, хватит ли у них на это сил и способностей. Кроме того, подчас полученные на старте деньги расслабляют, и любая, даже самая перспективная, идея может сдуться, не принеся выгоды ни ее авторам, ни инвесторам.

7. Баунти (риски – низкие)

Способ для студентов, школьников и тех, у кого много свободного времени. Баунти – это участие в продвижении новых проектов за вознаграждение в виде их токенов. Когда проект выходит на ICO, он должен привлечь аудиторию, как-то рассказать о себе. На это выделяются средства – небольшая часть токенов. Их платят в качестве вознаграждения за «лайки», «репосты» в соцсетях и почие виды продвижения. Например, за «лайк» – один токен, репост – два, перевод на свой язык – три, за подробный текст у себя в блоге или на сайте – пять. После ICO токены начинают что-то стоить, и получившие пользователи могут продать их на бирже. Доходность «Баунти» зависит от успешности проекта. Можно ничего не заработать, а можно получить несколько сотен долларов.

Плюс — деньги в обмен на время, минус — можно не заработать.

8. Депозит на криптобирже (риски – низкие)

Очень похоже на депозитный счет в банке, только проценты значительно выше (до 3% в месяц). Перечисляем криптовалюту на специальный счёт на бирже. Биржа дает ее желающим увеличить свой капитал для торговли под процент и частью полученной прибыли делится с вами.

Плюсы — пассивный доход выше банковского депозита, минусы — самый низкий процент для этого рынка и риски закрытия биржи.

9. Выпуск своей криптовалюты (риски — высокие)

Исходный код большей части криптовалют открыт для всех желающих. Поэтому любой может быстро запустить свою криптовалюту и стать миллиардером. Узкое место тут — как убедить людей пользоваться вашей криптовалютой.

Плюсы — можно быстро стать миллиардером, минусы — высокие затраты на создание паствы для своей монеты.

10. Криптовалютный портфель (риски — низкие)

Мой любимый способ, так как не требует много времени. Оптимальный способ для начинающих.

Покупаем высоколиквидные и хорошо себя зарекомендовавшие криптовалюты и откладываем (холдим) их на долгосрок (6 – 12 месяцев). Потом с большой выгодой продаем.

В этом способе криптовалюты похожи на высокодоходные и высокорискованные акции. Конечно, потребуется хоть немного разбираться в ситуации, в криптовалютах и том, что происходит на биржах. Это поможет грамотно сформировать наиболее интересный именно для вас портфель монет (моя статистика показывает, что выгоднее инвестировать в набор монет, а не одну). Желающим стать криптоинвесторами даю рецепт консервативного набора (на январь 2018-го): 50% btc и по 10% eth, dash, ltc, xrp, xmr. В первый криптопортфель я рекомендую ученикам инвестировать сумму не более 15 000 рублей. Задача первого этапа входа в рынок — научиться его понимать. А поскольку ученики на первых этапах делают ошибки, то на таких суммах они обходятся им очень дешево. Как только поняли, что освоились на рынке и понимаете, как на нем зарабатывают, — докупаете в портфель новых криптовалют или увеличиваете количество текущих.

Плюсы криптовалютного портфеля:

– низкий порог входа; для начала (пока осваиваете рынок) можно проинвестировать и 1000 рублей;

– не требует много времени — как разобрались, часа-двух в неделю будет достаточно;

– возможность самостоятельно формировать различные комбинации из криптовалют.

Минусов у этого способа заработка почти нет. Но есть одна сложность, которая может легко испортить всю «игру». Сложнее всего заставить себя не трогать купленные монеты весь запланированный срок хранения. Курсы сильно скачут. Когда поднимаются, возникает желание быстро продать свои сбережения и обогатиться. Но тут можно прогадать и не дождаться еще более выгодной ситуации. Когда курс падает, начинается паника. В итоге каждое изменение на рынке грозит стрессом. И тут нужно понимать, что любой актив в долгосрочной перспективе растет. Крайне редко происходит наоборот. Поэтому надо взять себя в руки и забыть о «портфеле» минимум на полгода.

Этот способ идеален для тех, у кого мало времени на отслеживание котировок на бирже.

Интернет-буржуй Андрей Рябых