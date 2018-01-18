Навальный обжаловал решение Верховного суда по недопуску к выборам

Жалоба Алексея Навального на отказ обязать Центризбирком зарегистрировать его как кандидата в президенты России поступила в президиум Верховного суда. Ранее оппозиционер уже обращался в Конституционный суд.

Согласно информации на сайте Верховного суда, жалоба поступила 17 января. 25 декабря Центризбирком официально отказал Алексею Навальному в регистрации на президентских выборах из-за судимости по делу «Кировлеса». Перед Новым годом оппозиционер обжаловал это решение в Верховном суде. В иске указывалось, что постановление ЦИК нарушает права политика на реализацию его пассивного избирательного права, которое закреплено частью 2 статьи 32 Конституции РФ. Однако первая инстанция не нашла нарушений, и 3 января Алексей Навальный подал апелляцию.

Кроме того, 16 января он обратился с жалобой на закон о выборах президента в Конституционный суд. Навальный просит признать документ неконституционным из-за дополнительных ограничений пассивного избирательного права.

13 января Центризбирком завершил прием документов от кандидатов на пост президента России. Заявления подали 24 политические партии и 46 самовыдвиженцев. Теперь им предстоит пройти процедуру регистрации.

Выборы президента пройдут в России 18 марта этого года. Об участии в них заявили: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и другие политики. Действующий президент Владимир Путин намерен идти на выборы самовыдвиженцем.