Атомфлот: Музея на ледоколе «Арктика» не будет

Ледокол «Арктика», который хотели превратить в плавучий музей в Кронштадте, похоже, им не станет. Как заявил оператор судна ФГУП «Атомфлот», региональные и федеральные власти так и не приняли нужного решения, а в одиночку им музей не потянуть.

«Атомный ледокол «Арктика» достоин того, чтобы на его борту действовала современная музейная экспозиция, как на первом атомном ледоколе «Ленин», но решение об этом должно приниматься соответствующими органами власти и обеспечиваться соответствующим финансированием, – сообщил «Фонтанке» 18 января и.о. генерального директора Атомфлота Мустафа Кашка. – По имеющейся информации, решение о создании музея на базе атомного ледокола «Арктика» принято не было».

Не сможет этим заняться и сам Атмофлот. По словам Кашки, ФГУП уже является балансодержателем первого атомного ледокола «Ленин» и обеспечивает его пожарную и экологическую безопасность, а также оплату труда экипажа и технического обеспечения. На это уходит порядка 55 млн рублей в год, и предприятие не может взять на баланс еще один атомный ледокол.

Так что судно ждет утилизация, о которой подробно рассказывала «Фонтанка». Как и в случае с построенным по тому же проекту ледоколом «Сибирь», который сейчас разбирают, для начала «Арктику» избавят от оборудования, имеющего радиоактивное загрязнение. Паропроизводящие установки будут вырезаны и при помощи плавкрана выгружены в отсеки заранее подготовленной блок-упаковки. Новый подход, впервые опробованный на «Сибири», как говорят в Атомфлоте, позволит вместо 4 лет расправиться с «Арктикой» за 2 года.

Эта технология не требует демонтажа корпусных конструкций судна. А после извлечения ядерной энергетической установки «Арктика» не будет иметь источника радиоактивного загрязнения, и любой инвестор сможет обращаться с этим объектом по своему усмотрению. Как ранее писала «Фонтанка», на продаже судна на металлом можно заработать 100 – 150 млн рублей. Правда, придется дождаться завершения работ в 2019 году.