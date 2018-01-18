Влюбившийся в Кресты-2 арестант отказался переезжать в другой изолятор

Стал известен первый арестант, прикипевший душой к новому следственному изолятору «Кресты» в Колпино. Лидер петербургских саентологов Иван Мацицкий наотрез отказался менять место временного жительства.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 18 января, Мацицкий подал иск к администрации новых Крестов из-за решения перевезти его в другой СИЗО. Четырехместную камеру в крупнейшем профильном учреждении Европы обвиняемый в экстремизме и незаконном предпринимательстве поселенец уже обжил и менять ее на тесные «двушки» изолятора на Шпалерной не намерен. Сейчас из новых Крестов он временно переселен в СИЗО № 6 в Горелово с перспективой отъезда именно на Шпалерную.

Мацицкий связывает свой переезд с психологическим давлением. «Он полагает, что это было сделано с целью оказания на него психологического воздействия и создания нетерпимых социальных условий в связи с непризнанием вины», – уточнили в пресс-службе.

Вину он не признает, а СИЗО-3 на Шпалерной традиционно считается вотчиной ФСБ. Именно контрразведка осуществила прорыв в юриспруденции, выделив новейшую социальную группу под названием «Источники неприятностей». Терминология заимствована у саентологов. «Источниками» они называют допустивших грехопадение адептов.

Мацицкий арестован в июне 2017 года, стража действует до 18 марта 2018-го. По версии следствия, саентологи Петербурга занимались незаконным предпринимательством (статья 171 УК) с доходом под 300 млн рублей, создали экстремистское сообщество (статья 282.1 УК) и унижали человеческое достоинство (статья 282 УК). Вместе с Мацицким привлечены исполнительный директор Галина Шуринова, главбух Сахиб Алиев, начальник службы безопасности Анастасия Терентьева, ее зам Констанция Есаулкова.