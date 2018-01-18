Как сносят кинотеатр «Спутник» у Фарфоровского кладбища

У бывшего Фарфоровского (Спасо-Преображенского) кладбища продолжается снос кинотеатра «Спутник».

Напомним, на месте снесенного здания и прилегающей к нему территории ООО «Ликострой» планирует строительство многоэтажного ТРЦ более 30 метров в высоту с апарт-отелем и подземным паркингом. Снос уже вызвал протесты защитников Фарфоровского. По их словам, строительный забор установлен на территории зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), перекрыта дорога от станции метро к трамвайной остановке, на информационном щите представлен совершенно иной проект, чем тот, который ранее обсуждался с жителями. Кроме того, как утверждает давний сторонник активистов депутат ЗакСа Борис Вишневский, высотность проекта превышает допустимую по Правилам землепользования и застройки, а вид разрешенного использования земельного участка – возведение объектов культуры, в то время как девелопер будет строить ТРЦ.

Парламентарий направил запрос в Госстройнадзор по поводу законности проводимых работ. Ведомство, впрочем, уже комментировало протесты, заявив, что разрешение на строительство было выдано 14 марта 2017 года. Застройщик, как говорят в стройнадзоре, при разработке документации пересмотрел границы земельного участка под новое строительство и ограничил их только теми, которые не затрагивают территорию бывшего кладбища. В начале января ведомство еще раз провело внеплановую проверку места строительства. Отступлений от прошедшей экспертизу проектной документации не нашли.

Активисты, тем не менее, утверждают, что на части участка, которая не затронута прокладкой коммуникаций, могут находиться захоронения. Застройщику согласовали строительство с нулевым отступом от границ участка. Однако защитники кладбища апеллируют к решению Куйбышевского суда от 20 – 24 июня 2013 года, согласно которому строительство разрешено только на участках с глубокой выемкой грунта. Это значит, что могут быть задействованы лишь сам квадрат фундамента кинотеатра, территория здания бойлерной и места коммуникационных траншей.