Верховная рада одобрила закон о мерах по возвращению Донбасса

Украинский парламент во втором чтении принял закон о реинтеграции самопровозглашенных республик на востоке страны. Россию в нем называют страной-агрессором, но руководство республик не причисляют к террористическим организациям.

Как сообщает информационное агентство УНИАН 18 января, Верховная рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». За это решение проголосовали 280 парламентариев. В СМИ документ называют законом о реинтеграции Донбасса. Как ранее заявлял руководитель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, Россию впервые признают страной-агрессором, а Крым и Донбасс называют оккупированными территориями. «Это позволит нам увеличить наше присутствие в международных судах, с тем чтобы создать консолидированную позицию и обращаться к России, которая теперь будет отвечать как страна-оккупант за все преступления, – цитирует его УНИАН. – Будет нести политическую, уголовную и материальную ответственность за то, что она создала на временно оккупированных территориях... В конце концов, этот законопроект позволит эффективнее воевать на востоке страны».

Среди незаконных действий России перечислены, в том числе, несоблюдение режима прекращения огня, введение российского рубля как единой валюты, «внешнее управление» на предприятиях. Целями государственной политики в документе названо восстановление суверенитета Украины над «временно оккупированными территориями», защита пострадавших граждан Украины и укрепление целостности государства.

Сообщается, что депутаты отклонили ряд поправок ко второму чтению. В частности, они отказались официально называть власти ДНР и ЛНР «террористическими организациями», что вызвало акции протеста у стен Рады.

Законопроект о реинтеграции Донбасса был внесён президентом Украины Петром Порошенко. Предполагается, что инициатива должна создать «новую правовую основу для решения задачи отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы».