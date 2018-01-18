Верховная рада одобрила закон о мерах по возвращению Донбасса

Еще
23:53 18.01.2018
Пришлите свою новость!
23:49
В Петербурге приватизируют проектный институт
23:42
Кандидат в президенты Мексики пошутил, что ждет подлодку с золотом из России
23:32
Объем перевозок по Севморпути многократно перекрыл показатели времен СССР
23:26
Подполковник центра «Э» арестован по делу о взятке
23:23
За требование денег с коммерсантов задержан бывший директор Фонда капремонта Ленобласти
23:17
СК проверяет, почему в Боголюбово из автобуса высадили девочку с носовым кровотечением
23:05
Жители 16 домов в Невском районе ждут ремонта лопнувшей трубы
22:57
Финских бабушек "лечат" горячие молодые танцоры
22:51
РФС отправил ответ в ФИФА на запрос о восьми пропавших допинг-пробах
22:45
Двухметрового крокодила нашли при обыске в Петергофе
22:37
Скорая на Испытателей догнала трамвай
22:30
Суд арестовал подозреваемых в хищении 100 млн рублей Минобороны
22:24
СКА разгромил «Адмирал» и установил рекорд КХЛ
22:12
Российские пары заняли весь пьедестал ЧЕ по фигурному катанию
22:01
В подвале дома на юге Петербурга замечен крокодил
21:54
Министр внешней торговли Финляндии: Путинская администрация — гибрид силовых ведомств и либеральных экономистов
21:47
Белградскую улицу заливает кипятком
21:39
Во Всеволожске сдан проблемный ЖК «Олимп»
21:34
Москва обвинила США в передаче денег российской оппозиции
21:23
Четыре машины ДПС попали в массовое ДТП на М-4 попарно
21:17
«Технологический институт» вернули пассажирам
21:09
B-52 отбомбятся в эстонском Куусалу
21:07
Мишка Паддингтон дошёл в письме Бондарчука до Медведева
21:03
Станцию «Технологический институт» закрыли на вход
21:03
В Москве объявят, кто на самом деле возглавит штаб Путина в Петербурге
20:54
На Урале танк задавил солдата
20:08
Полиция оставила в петербургском штабе Навального листовку с приглашением на выборы
19:56
Минкульт передумал переносить премьеру «Бегущего в лабиринте»
19:51
СМИ: Вместо финских в Крым отправили немецкие генераторы
19:38
«Фонтанка» за 60 секунд — 18 января
19:25
СМИ: Промсвязьбанк займется оборонкой
19:21
Уровень воды в Неве подняли ледовые зажоры
19:10
В ДТП с полицейским «УАЗом» на Октябрьской набережной пострадали трое
19:06
Албин велел «мобилизоваться» строителям поликлиники в Красном Селе
18:57
Смольный выделит 100 млн на малый и средний бизнес
18:51
В России узаконят использование знака органической продукции
18:48
Бывший директор Музея религии получил срок после семи лет «занятия идиотизмом»
18:43
Ректор Горного и спикер ЗакСа возглавят петербургский штаб Путина
18:38
В Автово 11 домов ждут тепла
18:30
Сосновку зачищают от опасных деревьев
18:25
КАД и ЗСД перекрывают из-за кортежей
18:23
В Саратовской области пожар на нефтепроводе, огонь перекинулся на жилые дома
18:08
После танца полуголых курсантов в Ульяновске прокуратура требует наказать педагогов
17:58
На «Коле» полиция стережёт упавший на «путинском» пути грузовик
17:54
Забастовка докеров парализует работу портов Финляндии
17:50
Проблемной «дочке» «Метростроя» добавили долгов по зарплате
17:41
В ночь на пятницу разведут Тучков мост
17:34
На Поклонной горе построили второй вариант медцентра
17:30
ЦИК предупредил о фальшивых приглашениях «на выборы Путина»
17:09
Сотрудницу администрации Адмиралтейского района оставили без автомобиля
17:04
«Пассажиравтотранс» вслед за ГЭТ отменил конкурс на установку Wi-Fi
17:00
Российских спортсменов на Олимпиаду оденут в серость
16:56
Путина впечатлил музей-панорама "Прорыв"
16:47
ФАС хочет контролировать создание унитарных предприятий
16:44
Книге о Трампе готовят экранизацию с Майклом Джексоном
16:41
«Эрмитажный» туалет в уральском вузе удивил Интернет
16:37
В России создают опорный банк для гособоронзаказа
16:21
В ЗакСе одобрили идею раздавать аварийные памятники в аренду за рубль
16:14
Проситель убежища поджёг центр для беженцев в Финляндии
16:10
Государство продает проектировщика «Крестов-2» почти за 150 млн
16:07
Пьяный офицер Балтфлота въехал в фонарный столб и угробил пассажира
16:02
В петербургский штаб Навального пришла полиция
15:58
СМИ: Выявлены новые хищения при строительстве космодрома «Восточный»
15:45
Госстройнадзор: Все разрешения на строительство для «Воина-В» выдавались и продлевались законно
15:42
В СПбГУ не нашли в “Матильде” оскорбления чувств верующих
15:12
Путин прибыл в музей-панораму "Прорыв" в Ленобласти
15:09
СМИ: Путин выступит перед Федеральным собранием 6 февраля
15:07
Через Пулково в 2017 году прошли более 16 млн пассажиров
15:03
В петербургском метро заговорят на английском
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
18.01.2018 13:03

Верховная рада одобрила закон о мерах по возвращению Донбасса

Украинский парламент во втором чтении принял закон о реинтеграции самопровозглашенных республик на востоке страны. Россию в нем называют страной-агрессором, но руководство республик не причисляют к террористическим организациям. 

Как сообщает информационное агентство УНИАН 18 января, Верховная рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». За это решение проголосовали 280 парламентариев. В СМИ документ называют законом о реинтеграции Донбасса. Как ранее заявлял руководитель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, Россию впервые признают страной-агрессором, а Крым и Донбасс называют оккупированными территориями. «Это позволит нам увеличить наше присутствие в международных судах, с тем чтобы создать консолидированную позицию и обращаться к России, которая теперь будет отвечать как страна-оккупант за все преступления, – цитирует его УНИАН. – Будет нести политическую, уголовную и материальную ответственность за то, что она создала на временно оккупированных территориях... В конце концов, этот законопроект позволит эффективнее воевать на востоке страны». 

Среди незаконных действий России перечислены, в том числе, несоблюдение режима прекращения огня, введение российского рубля как единой валюты, «внешнее управление» на предприятиях. Целями государственной политики в документе названо восстановление суверенитета Украины над «временно оккупированными территориями», защита пострадавших граждан Украины и укрепление целостности государства.

Сообщается, что депутаты отклонили ряд поправок ко второму чтению. В частности, они отказались официально называть власти ДНР и ЛНР «террористическими организациями», что вызвало акции протеста у стен Рады. 

Законопроект о реинтеграции Донбасса был внесён президентом Украины Петром Порошенко. Предполагается, что инициатива должна создать «новую правовую основу для решения задачи отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Иван Сотников/ПАО «Энергомашбанк»
17.01.2018 13:26

Энергомашбанк в 10-й раз собрал ветеранов на «Ленинградской встрече»

16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
17.01.2018 12:44

«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Петербурга

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по сниженным ценам из Санкт-Петербурга в Тель-Авив
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36

Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии

2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Кандидат в президенты Мексики пошутил, что ждет подлодку с золотом из России
Финских бабушек "лечат" горячие молодые танцоры
Министр внешней торговли Финляндии: Путинская администрация — гибрид силовых ведомств и либеральных экономистов
Москва обвинила США в передаче денег российской оппозиции
Полиция оставила в петербургском штабе Навального листовку с приглашением на выборы
После танца полуголых курсантов в Ульяновске прокуратура требует наказать педагогов
ЦИК предупредил о фальшивых приглашениях «на выборы Путина»
Пьяный офицер Балтфлота въехал в фонарный столб и угробил пассажира
В СПбГУ не нашли в “Матильде” оскорбления чувств верующих
Навальный обжаловал решение Верховного суда по недопуску к выборам
Как давали ход делу Грозовского
Как в Петербурге поругались два супергеройских конвента
«Арктика» пошла на утилизацию
Деньги внутри соцсетей - уже не дурной TON
Сорок процентов - откат нормальный. Пальчики оближешь
Как смартфон поможет согласиться на секс
Как профсоюз угодил в "иностранные агенты"
Пройду по Куклуксклановской, сверну на Гуантанамо
«Нужно сопротивляться антисексуальному безумию»
Водительские права с отсрочкой
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В подвале дома на юге Петербурга замечен крокодил

Никита Инфантьев/Коммерсантъ

Самый прибыльный клуб Европы. Как «Зенит» зарабатывал миллионы

Крещенские купели на карте Петербурга

Новости компаний
Иван Сотников/ПАО «Энергомашбанк»
17.01.2018 13:26
Энергомашбанк в 10-й раз собрал ветеранов на «Ленинградской встрече»
16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
17.01.2018 12:44
«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Петербурга
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по сниженным ценам из Санкт-Петербурга в Тель-Авив
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
Роман Чекалюк/ООО "Галамарт"
17.01.2018 10:51
Русскую куклу представили на международной ярмарке игрушек в Гонконге
Одним из самых заметных участников ярмарки Hong Kong Toys & Games Fair 2018 стала российская интерактивная кукла – оберег «Народная бабуля». Интерактивная игрушка выполнена в образе древнейшего персонажа славянской мифологии Бабы-яги
Магазин "Кей"
17.01.2018 10:45
3 совета, как подобрать лучший блендер для вашей семьи от специалистов КЕЙ
Блендер является незаменимым помощником для любой хозяйки, но определиться с выбором агрегата совсем не просто из-за широкого разнообразия товаров. Эксперты компании КЕЙ рассказали на что нужно ориентироваться, выбирая функционального кухонного помощника
Created by Dragana_Gordic - Freepik.com
15.01.2018 15:15
Call-центр УБРиР прошел международную сертификацию качества
Центр поддержки клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) одним из первых среди call-центров российских компаний получил от Международного института сертификации контактных центров сертификат нового международного стандарта качества ISO 18295.
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
https://pixabay.com
12.01.2018 13:49
«Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо
Компания «Главстрой-СПб»
11.01.2018 12:38
«Главстрой-СПб» подвел итоги квеста «Строим главное»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», завершила серию активностей под общим названием «Строим главное». В течение 2017 года жители комплексов компании принимали участие в интерактивных мероприятиях. В финал вышли 10 самых активных участников и поборолись за победу в итоговом квесте, прошедшем на территории ЖК «Северная долина»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 15:21
Аэрофлот получил от IATA сертификат NDC высшего уровня
Аэрофлот получил сертификат третьего – самого высокого – уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.