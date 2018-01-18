В Петербурге угонщикам сегвея не удалось уйти от правосудия

Двое петербуржцев окажутся на скамье подсудимых за похищение сегвея. Чтобы завладеть инновационным средством передвижения, мошенники использовали старую как мир комбинацию — предоставили прокатчикам липовый паспорт.

Как сообщает 18 января прокуратура Северной столицы, не самый типичный угон был совершен на Петроградской стороне в октябре 2017-го. Двое пришли в центр досуга и спорта, где один показал недействительный паспорт гражданина РФ, второй вручил сотруднику 4000 рублей за аренду спортивного инвентаря SegwayX2.

Получив оборудование за 300 000 рублей под залог липового паспорта и 4 тыс. рублей, приятели ретировались. Больше их в спортивном центре не видели.

Впрочем, от полиции им все равно уйти не удалось. Участь любителей инноваций решит Петроградский суд.