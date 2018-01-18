Из-за поножовщины в Перми возбуждено дело о халатности

В связи с ЧП в пермской школе возбуждено второе уголовное дело.

Об этом пишет 18 января «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС. Как сообщил агентству старший помощник прокурора Мотовилихинского района Перми Алексей Пономарев, дело возбуждено по статье 293 УК РФ («халатность»). Никаких подробностей пока неизвестно.

Справка:

ЧП в уральской школе произошло утром 15 января. Двое 16-летних (ученик и бывший учащийся образовательного учреждения) ударили ножом учительницу и напали на школьников. Педагог получила 17 ударов ножом. В результате пострадали 15 человек, 12, в том числе самих нападавших, доставили в больницу.

17 января Следственный комитет заявил, что подростки «умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения». Нападавшим предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более человек по предварительному сговору. После выписки из медучреждения оба несовершеннолетних будут переведены в СИЗО: суд арестовал их на два месяца.