Дзюба, Шатов, Анюков и Кержаков тренируются с «Зенитом-2»

Игроки петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба, Олег Шатов, Александр Анюков, Михаил Кержаков проводят тренировку с «Зенитом-2» на базе команды в Удельном парке.

Как передает корреспондент «Фонтанки» 18 января, все трое игроков занимаются без каких-либо особых ограничений, в общей группе. Ранее Дзюба, Шатов, Анюков и Михаил Кержаков по решению главного тренера Роберто Манчини не поехали на сборы с основной командой в Дубай. Еще один игрок, который не полетел на сборы — Иван Новосельцев на тренировке в Удельном парке отсутствуют, хотя ранее и сообщалось, что они также будут заниматься с «Зенитом-2».

Напомним, заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев ранее заявлял, что Дзюба не поехал на сборы из-за проблем со здоровьем. Однако сам футболист 16 января выложил в «историях» своего Instagram фотографии из тренажерного зала и подписал их хэштегами #готовнавсе100 и #здоровкаклев. В СМИ сообщали, что игра Дзюбы не устраивает Манчини, и футболист может перейти в «Уфу». Также в подвешенном состоянии оказались Олег Шатов, Михаил Кержаков, Александр Анюков и Иван Новосельцев. «Фонтанка» подробно писала о возможных кадровых изменениях в «Зените».