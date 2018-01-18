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Чемпионат мира по футболу 2018
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18.01.2018 12:10

На «Санкт-Петербург арене» уложили половину нового газона

На стадионе на Крестовском острове началась укладка нового газона. Его должно хватить до конца второго круга чемпионата. 

По данным «Фонтанки», примерно половина нового газона уже уложена. Следующий домашний матч «Зенит» должен провести 22 февраля против «Селтика» в рамках Лиги Европы УЕФА. 

"Фонтанка.ру"

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Напомним, после открытия стадиона неудовлетворительное состояние газона позволило провести лишь 2 тестовых матча вместо запланированных трех. Ранее покрытие меняли непосредственно перед Кубком Конфедераций. В соответствующей дорожной карте содержится еще одна замена покрытия, специально для чемпионата мира по футболу 2018 года. Начаться она должна 16 апреля. 13 мая проведут тестовый матч, после которого поле выкатят со стадиона и вернут обратно уже 11 июня для проведения мундиаля. 

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе сборная России сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.


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