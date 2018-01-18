Полиция пришла с проверкой на Адмиралтейские верфи по делу о хищении 100 млн Минобороны

Сотрудники полиции проводят проверку на Адмиралтейских верфях с утра 18 января. Силовики нанесли визит на крупнейшее судостроительное предприятие Петербурга в связи с уголовным делом о хищении 100 млн рублей при выполнении госконтракта для Минобороны.

«Следственные органы проводят проверку на предприятии. Им оказываем все возможное содействие», – прокомментировали «Фонтанке» в Объединённой судостроительной компании.

Вечером 16 января, напомним, были задержаны бывший генеральный директор АО «Новит Про» Валерий Пшеничный и заместитель главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Глеб Емельченков. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере при выполнении госзаказа. В материалах дела речь идет о необоснованном завышении стоимости контракта Министерства обороны.

По версии следствия, 100 миллионов рублей были перечислены головным исполнителем заказа АО «Адмиралтейские верфи» на расчетный счет АО «Новит Про», после чего, как указано в постановлении на обыски, деньги похитили.